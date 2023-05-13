Дожали даже Швейцарию: парламент дал добро на поставки оружия в Украину

Страна сохраняла нейтральный статус почти 200 лет

Правительство Швейцарии одобрило реэкспорт своего вооружения в Украину. Важно отметить, что эта страна придерживалась нейтралитета на протяжении 200 лет.

Об этом сообщает портал Euronews. Две палаты швейцарского парламента и Национальный совет проголосовали за поправку к Закону о военном снаряжении .

Отмечается, что ранее поставки оружия и боеприпасов в другие сраны в Швейцарии не обсуждали, как как в законе было сказано, что страна с 1815 года придерживается нейтрального статуса. По этой же причине Швейцария отказала Германии, среди прочего, в разрешении на поставку боеприпасов для немецкого танка Gepard. Но жестокая и агрессивная война россии против Украины и безосновательные убийства украинцев, вероятно, побудили правительство страны пересмотреть это.

Как сообщает издание, боеприпасы в Украине заканчиваются и, несмотря на поставки из ЕС, их все равно не хватает. Кроме того, запасы вооружения в Европе также истощаются, но после этого решения правительства Швейцарии ситуация должна измениться в лучшую сторону.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Швейцарии назвали причины, по которым задерживается конттрнаступление ВСУ. Одна из них заключается как раз в том, что оруже от западных партнеров поступает слишком медленно.