Паспортный кризис. Почему украинцы за границей столкнулись с серьезной проблемой

"Телеграф" выяснил, почему у граждан возникли сложности с документами и каковы шансы на улучшение ситуации

После полномасштабного вторжения россии в Украину миллионы наших граждан уехали за пределы государства в поисках убежища. Многие украинцы пересекли границу без документов, дающих право на выезд в другие страны.

Следовательно, уже за границей существенно возросло число обращений от граждан в зарубежные дипломатические учреждения по поводу паспортных вопросов. Однако из-за значительного ажиотажа образовались очереди, задержки, скандалы и т.д. Соответственно, некоторые не могут вернуться на Родину.

"Телеграф" узнавал, что происходит и когда закончится "паспортный кризис".

В чем именно проблема: подробности

Напомним, с начала нападения рф на Украину в конце февраля 2022 года подавляющее большинство стран ЕС значительно упростило въезд нашим гражданам, вынужденным за границей спасаться от войны. Так, в первые дни боевых действий февраля 2022-го многих впускали в Польшу и вовсе без документов. В другие страны Европы граждане попадали по упрощенной процедуре.

Впоследствии у многих украинцев стали возникать трудности с оформлением/переоформлением документов для возвращения в Украину или пребывания за границей.

Так, о серьезных бюрократических задержках в Британии недавно сообщила находящаяся на "Туманном Альбионе" украинская журналистка Елена Степаненко.

"С начала полномасштабного вторжения, в Британию прибыли около 160 тысяч украинских женщин и детей. В течение 4 месяцев все получили необходимые документы от правительства. Но — домой нам вернуться нельзя, потому что получить, или хотя бы продлить загранпаспорт здесь, — нереально. Слоты электронной очереди — один в день. Еще раз сравниваем: 160 тыс. удостоверений человека с нуля за 4 месяца. И целых 100 паспортов за 5 месяцев, которыми хвастается консульство Украины в Лондоне. Я не знаю, что с этими людьми не так… Сядьте и посчитайте, 100 за 5 месяцев, 210 паспортов в год, 2100 за 10 (лет), 21000 за сто (лет). Вам нигде не мозолит, нет?!", — возмутилась она в Facebook.

Причем, как сообщают пользователи соцсетей, в других украинских консульствах в Британии — та же ситуация.

Как уточнила в комментарии "Телеграфу" Елена Степаненко, продление паспорта – непродолжительная процедура, ведь это оформляется и в живой очереди.

"Но остальные услуги (как, например, оформление нового паспорта или что-нибудь другое) требуют электронной очереди, а с этим все безнадежно. Подруга говорила, что в январе ей посчастливилось поймать слот на июль, и то только в Эдинбурге (столица Шотландии, 665 км от Лондона, – Авт.). Представьте!", – отметила она.

По словам журналистки, с начала вторжения россии в Украину англичане выдали всем беженцам биометрический вид на жительство (BRP). Через четыре месяца они набрали волонтеров, научили, оборудовали пункты в больших городах для содействия украинцам.

"Почему наши так не могут?! Тысячи людей здесь просто зависли без возможности вернуться домой", — возмущается медийщица, добавляя, что BRP — это, как паспорт в Англии, выдается на три года, но для выезда за границу нужна виза или действительная биометрика.

Елена Степаненко также жалуется, что из-за оформления или переоформления документов можно буквально поседеть, "ловя" очередь.

Что в других странах?

Некоторые пользователи сообщают об аналогичных бюрократических задержках и в некоторых других странах Европы. В частности, в Швеции и Бельгии.

Впрочем, как сообщили "Телеграфу" наши читатели из других стран Европы, такие сложности существуют не везде. Например, в Австрии, Германии и Испании задержка с оформлением паспортов для украинских беженцев стоит не так остро.

Каков порядок оформления документов за границей?

Как отмечают в МИДе, оформить/продлить загранпаспорт в Европе можно в наших посольствах и консульствах. Полный их список — на сайте МИД Украины в списке каждой страны.

Минимальный список документов:

Паспорт или ID (до 14 лет – свидетельство о рождении). Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН или ранее ИНН). Внутренний паспорт гражданина Украины.

Подробная информация о процедуре и порядке документирования украинцев за границей с перечнем необходимых документов размещена на веб-странице МИД Украины в разделе "Паспортные действия".

В то же время из-за большого количества заявок от украинцев стало очевидным, что диппредставительства в ряде стран не справляются с потоком, из-за чего и произошел сбой, а также возникли многомесячные задержки.

Как известно, чтобы частично снизить ажиотаж, с лета прошлого года Украина начала запускать за границей паспортные сервисы госпредприятия "Документ". Недавно представительство ГП начало работу паспортного сервиса в немецком Кельне. До этого в ФРГ работал сервис в Берлине. Кроме Германии, подразделения паспортного сервиса сегодня доступны в четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), в Турции (Стамбул), Словакии (Братислава) и Чехии (Прага).

Как дипломаты будут исправлять ситуацию с паспортами?

На шквал жалоб от украинцев относительно паспортов дипломаты в Великобритании отреагировали сдержанно-оптимистично: они убеждают, что осведомлены о проблеме и пытаются ее решить.

"С начала года нам удалось на 30% оптимизировать работу Консульства, а значит существенно увеличить количество основных консульских услуг, предоставляемых учреждением. Отдельное внимание уделим наиболее острому на сегодняшний день вопросу — оформлению паспортов. С начала года вдвое увеличено количество оформленных паспортов, а также значительно уменьшено время ожидания их прибытия в учреждение… Наше учреждение находится среди лидеров по предоставлению услуги по доставке оформленных в Украине паспортов. С начала этой услуги в конце декабря прошлого года уже доставлено и выдано более 100 документов. Продлилась запущенная нами практика приема уязвимых категорий граждан Украины по паспортным вопросам, по предварительной записи каждую субботу… Понимая крайне острую потребность в оформлении паспортов на территории, в январе с.г. Посольство инициировало открытие отдельного подразделения ГП "Документ" Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" на территории Англии (Лондон/Манчестер). Приятно, что нашу инициативу поддержали МИД и Государственна миграционная служба Украины", — говорится в сообщении диппредставительства.

Дипломаты ожидают, что проект будет успешно реализован уже в ближайшее время, но не уточняется, когда именно. Также отмечается, что началсь практика выездного консульского обслуживания граждан Украины, проживающих в отдаленных от Лондона регионах. По результатам опроса определены пять городов, и уже проведен прием граждан в Манчестере.

"В мае ожидаем усиления нашей команды новым сотрудником, что даст нам возможность открыть дополнительные слоты на оформление паспортов", — заключают дипломаты.

Впрочем, острые дискуссии в соцсетях по поводу очередей, слотов и задержки не только не утихают, но продолжаются с новой силой.

Что говорят в МИДе

По запросу "Телеграфа" в Министерстве иностранных дел уточнили, что для оперативного обеспечения действительными документами граждан Украины за границей в отечественное законодательство внесены изменения (постановление Кабмина от 28.02.2022 №170). Этот документ продлевает срок действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу и дает основания вносить сведения о детях в загранпаспорт их родителей/других законных представителей.

"Эта процедура позволила в короткие сроки временно решить проблему массового документирования украинцев. Процедура, прежде всего, ориентирована на граждан, вынужденно покинувших Украину в связи с военными действиями и/или возвращающихся в Украину в срочном порядке, является бесплатной и совершается зарубежным дипломатическим учреждением в день обращения заявителя", — объясняют в МИДе.

В министерстве также советуют при первой же возможности оформить новый загранпаспорт как для совершеннолетнего, так и для ребенка, информацию о котором вносили в загранпаспорт одного из родителей/законных представителей.

При этом, если лицо стремится находиться за границей неопределенный срок, путешествовать между странами авиасообщением, подавать документы в загранконсульские учреждения на получение визы, необходимо все же оформить полноценный загранпаспорт. Новый документ можно оформить в ЗГУ (Зарубежном дипломатическом учреждении). Это делается сроком до трех месяцев без учета сроков доставки изготовленного паспорта из Украины в ЗГУ, говорят дипломаты.

"Учитывая большое количество обращений граждан Украины за границей относительно оформления новых загранпаспортов, МИД обратился и ожидает положительного решения от Министерства финансов Украины о выделении дополнительного финансирования бюджетной программы на 2023 год", — сообщают в МИДе.

Также в министерстве говорят, что для удовлетворения огромного спроса сограждан в восстановлении паспортных документов (в связи с их утратой или истечением срока действия за границей) консульские подразделения ЗГУ адаптировали график приема граждан для максимального удовлетворения потребностей заявителей в оформлении документов, "учитывая возможности каждой отдельной ЗГУ".

"Проблемы своевременного документирования граждан Украины за рубежом постепенно решаются также увеличением в отдельных странах должностей консульских работников, отвечающих за паспортное направление, в пределах имеющегося ограниченного финансирования консульской службы Украины", — отмечается в ответе МИД Украины.

Таким образом, очевидно, паспортный кризис украинцев за границей еще далек до исчерпания и будет продолжаться. Ведь ситуация зависит от ряда факторов: финансовых, кадровых (количества работников консульств, посольств), логистически организационных (изготовление новых документов, работа паспортных сервисов) и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто может уехать из Украины без загранпаспорта. Но перед поездкой лучше обратиться в компетентный орган страны Евросоюза, в которую планируется поездка, чтобы уточнить информацию о необходимых для въезда документах.

Также сообщалось, что в Украине из-за изменения правил транслитерации планировали аннулировать загранпаспорта, что повлекло за собой панику среди граждан, выехавших за границу из-за войны.