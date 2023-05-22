Он предлагал забыть о Крыме: Зеленский отказался от встречи с одним из мировых лидеров на G7

Украинский лидер Владимир Зеленский не явился на встречу с бразильским коллегой

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который недавно странно высказался о войне в Украине, расстроился из-за того, что во время саммита "Большой семерки" украинский лидер Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним.

Как пишет издание Globo, Лула да Силва заверяет, что встреча с Зеленским была внесена в план саммита.

"Мы ждали и получили информацию о том, что украинская делегация задерживается. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда он уехал, Украина не появилась. У Зеленского безусловно была другая встреча. Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы встретиться с ним. Зеленский взрослый и знает, что делает", — отметил бразильский лидер.

После этих слов он снова высказался о ситуации в Украине. На этот раз он "наехал" на президента США Джо Байдена за то, что тот якобы давит на диктатора владимира путина.

"Это не помогает, на мой взгляд. Что помогает, так это призывы "люди, давайте сначала сядем, остынем и поговорим". Иногда это требует времени", — добавил он.

Интересно, что Бразилия активно пытается усадить Киев и москву за стол переговоров. Совсем недавно Лула да Силва говорил, что Украина должна отказаться от Крыма.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бразилия направляла в Киев посредника в мирных переговорах.