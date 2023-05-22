Итоги саммита G7: украинский триумф и приговор для путинской россии

Кремль ставил на сценарий ослабления сплоченности вокруг Украины, а случилось обратное

В японской Хиросиме завершился саммит "Большой семерки" (G7). Кроме членов этого объединения экономических гигантов – США, Франции, Великобритании, Германии, Япония, Италии и Канады, в мероприятии в качестве приглашенных гостей принял участие президент Украины Владимир Зеленский , а также лидеры так называемого Глобального Юга.

Эксперты подвели для "Телеграфа" итоги саммита, в том числе оценив их значение для ускорения приближения украинской победы над рф.

Встречи, проходившие с 19 по 21 мая, были во многом сосредоточены на преодолении российской агрессии против Украины, установлении справедливого мира. В обращении, записанном Зеленским в ночь на 22 мая, он уверял, что участники встреч в Японии поддерживают украинскую позицию относительно того, что важны возвращение всех наших территорий, всех наших людей, реальные гарантии безопасности.

Самолетный и политический удар по россии

Профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли считает главным итогом визита Зеленского на саммит G7 заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который выразил точку зрения всех участников мероприятия. А именно – что демократические страны с крупнейшими экономиками мира будут помогать Украине противостоять российской агрессии так долго, как это будет необходимо.

"Тем самым были опровергнуты слухи, ходящие в некоторых западных медиа, а также постоянно разгоняемые российскими пропагандистами, что вот-вот Запад устанет от Украины и перестанет оказывать ей помощь", – поясняет политолог.

На саммите, продолжает он, это опровергали и соответствующими заявлениями, и конкретными действиями.

Так, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военно-технической помощи Украине почти на 400 млн долларов.

С премьером Великобритании Риши Сунаком, как уверяет Зеленский, обсуждали вопросы создания " самолетной коалиции ", где ведущую роль занял именно официальный Лондон.

"До саммита "Большой семерки" уже были хорошие новости о вероятном предоставлении Украине давно ожидаемых американских истребителей F-16 . Ряд западных стран (Великобритания, Дания, Бельгия, Нидерланды) заявили о готовности тренировать наших пилотов. А на саммите в Японии долгожданное "да" по этому поводу сказали и США. Так что контуры будущей коалиции уже очерчены – и нет сомнений, что мы получим F-16. Скорее всего, уже этой осенью", – подчеркивает Максим Яли.

Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев согласен, что одним из наиболее значимых решений саммита стал переход в реальную плоскость политического решения о предоставлении ВСУ истребителей четвертого поколения – F-16.

"То, что мы получим натовские самолеты, – уже свершившийся факт. Теперь обсуждаются вопросы логистики и обучения наших пилотов, – отмечает Дмитрий Снегирев. – Также на саммите решался вопрос дальнейших поставок систем ПВО. То есть мы видим усиление военно-технической и экономической поддержки нашей страны, несмотря на все усилия рф заблокировать или хотя бы снизить данные процессы. Позиция демократического мира четкая и однозначная – "мы никуда не уйдем, Украину никто не бросит". И это – окончательный приговор путинской россии. Вопрос времени, когда она будет повержена, а мы начнем восстановление и процветание".

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец практически уверен, что до конца 2023 года Украина получит первые западные истребители.

"Судя по уже высказанной готовности ряда стран Запада помочь нам в этом ракурсе, решение созрело еще до саммита "Большой семерки". Там его просто огласили, красиво оформили, – отмечает политтехнолог. – Для нас важно получить первые такие самолеты. А там процесс пойдет".

В идеале, по мнению Тараса Березовца, нам хорошо бы иметь шесть подобных эскадрилий (около 150 истребителей), обученных пилотов.

"Только так мы сможем существенно изменить ситуацию на фронте, – считает эксперт. – Перспектива вполне достижима. Не факт, что всё необходимое мы получим до конца нынешнего года. Но 50—60 самолетов – весьма вероятно".

Важные сигналы

Еще одним важным моментом Максим Яли называет то, что Зеленский встретился не только со всеми лидерами "Большой семерки" , но и с руководителями Индии, Индонезии, Республики Корея (Южная Корея), Вьетнама, Австралии.

"Особо стоит отметить встречу с индийским премьер-министром – Нарендрой Моди. Это вызвало серьезные волнения в среде российских пропагандистов. Очень там боятся, что еще и Индия, последний год активно торгующая с рф (в том числе стоящая на втором месте после Китая по объемам закупок российской нефти, являющейся основным источником доходов росбюджета и спасающей экономику от стремительного падения), присоединится к санкциям против страны-агрессора".

По мнению Дмитрия Снегирева, посещение Зеленским саммита – очень четкий политический сигнал. И для рф, и для наших западных партнеров. В том числе, что президент воюющей, обороняющейся страны может себе позволить подобное зарубежное турне.

"Напомню, что Зеленский неделю назад три дня проводил вояж по Европе . А теперь – сперва посетил Лигу арабских стран , а потом – саммит "Большой семерки" в Японии.

Сильный жест, – считает эксперт. – Мощный сигнал о том, что, вне зависимости от отсутствия или присутствия в Украине верховного главнокомандующего, ситуация на линии фронта, в экономике, в политической жизни Украины – стабильна. Встречи в режиме видеоконференций уходят в прошлое. Эдакое подчеркивание усиления наших позиций и ослабления – российских".

Кроме собственно символизма (что особо значимо для рф, на что, очевидно, также делался расчет), хватало и практических моментов, акцентирует Дмитрий Снегирев, напоминая о решениях в ракурсе военно-технической поддержки Украины.

"Площадка G7 была разумно использована украинским руководством для дальнейшего усиления нашей страны. Пойдут подвижки не только в ракурсе предоставления нам дополнительных систем ПВО, но и боевой авиации натовского образца. Не случайно Зеленский, общаясь с каждым из лидеров "Большой семерки", озвучивал четкую оценку их стран в моменте военно-технической, экономической помощи Украине для более эффективного отражения российской агрессии, – отмечает эксперт. – На данной встрече именно украинский вопрос был ключевым. В том числе в будущей конструкции мировой безопасности".

Речь идет, подчеркивает Дмитрий Снегирев, о глобальном видении ситуации, причем касательно не только российской агрессии, но и гипотетических военных конфликтов, спровоцированных тоталитарными странами.

"Очень четкий, однозначный сигнал Ирану, Северной Корее, Китаю. Демократический мир демонстрирует консолидированную позицию по мощному противодействию попыткам изменения международно признанных границ. Также следует отметить консолидированную позицию стран "Большой семерки" по поводу всесторонней помощи Украине. Причем помощи – бессрочной. Вплоть до победы над рф. И после – для восстановления", – заключает эксперт.

Красноречивое многоточие

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко рассуждает так:

"Хотя три дня саммита лидеров государств G7 в Хиросиме завершились, уверен, в данном случае мы не увидели жирной точки. Скорее – красноречивое многоточие. Оно демонстрирует небывалый уровень поддержки Украины в войне против российского агрессора. Следует не забывать, что "Большая семерка" – это всё-таки неформальный клуб геополитических аксакалов преимущественно западного мира. В то же время нынешнее мероприятие имеет колоссальный КПД. К примеру, мы стали свидетелями кристаллизации создания авиационной коалиции, которая открывает дверь для обучения украинских пилотов на западных образцах современных многоцелевых истребителей, а также последующую передачу F-16 в необходимом количестве. Продвижение данного вопроса ускорилось кардинально даже в сравнении с предыдущими неделями".

Вместе с тем, продолжает эксперт, констатация странами G7 решения о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" обретает новые краски. В данном случае речь идет не просто о конкретных новых пакетах военной и финансовой помощи, но и об усилении санкционного давления на россию и тех, кто помогает ей обходить ограничения.

"В глаза бросается небывалое дружелюбие, единство и общий настрой помочь Украине не просто победить, но и достичь мира на справедливых условиях (из общего хора выбивается разве что особая позиция Бразилии, президент которой также присутствовал на саммите в качестве приглашенного гостя). Таким образом, развеяны сомнения и неоднозначности, которые мы наблюдали ранее от отдельных стран, например, Франции после посещений президентом Макроном Китая . Фактически, наше государство завершило подготовку геополитического тыла перед началом большого наступления, – отмечает Игорь Чаленко. – Нет сомнений, исключительно положительную роль сыграл визит президента Украины на саммит лидеров G7".

Наша страна, акцентирует руководитель ЦАС, закрепила недавний переговорный трек в русле европейского турне Зеленского, а также смогла зацементировать незыблемость и центричность украинского мирного плана, основанного на международном праве и уставе ООН.

"Более того, кроме лидеров стран G7, мы смогли донести нашу позицию до гостей мероприятия, – отмечает Игорь Чаленко. – К примеру, крайне важной была встреча с премьер-министром Индии – Нарендрой Моди. Украина продолжает расширять геополитические горизонты, так как это было ранее на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии".

Месседж, по словам эксперта, однозначный – Украина больше всего заинтересована в скорейшем достижении мира. Именно потому наша страна инициирует проведение летом саммита формулы мира – на 500-й день начала широкомасштабного вторжения россии.