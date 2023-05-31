Великобритания вызвала истерику в москве после слов, что та является законной целью

Вчерашняя загадочная атака беспилотников на москву и элитный район Рублевка возле российской столицы уже второй день обсуждается в мире. К примеру, глава МИД Великобритании, похоже, разбудил дракона, когда назвал россию "законной мишенью". Западные СМИ в свою очередь не упускают возможности называть российскую ПВО беспомощной и угадывают, почему путин так долго молчал.

Британия назвала РФ законной целью

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет "право использовать силу за пределами своих границ", чтобы предотвращать российские атаки. Военные цели за пределами государственных границ являются "международно признанными как законные как часть самообороны нации", добавил он, уточнив, что у него нет подробностей об атаках беспилотников во вторник в москве.

В ответ председатель Совета безопасности россии дмитрий медведев назвал Британию "вечным врагом" и фактической "союзницей" Украины в войне с россией. Также в последнем сообщении содержится утверждение, что британских чиновников "можно считать законными военными целями".

Британцы воспринимают заявления кремлевского алкоголика достаточно серьезно. Daily Mail назвала слова медведева "чрезвычайной угрозой". BBC назвали слова медведева повышением напряженности.

США изучают ситуацию и продолжат помогать Украине

Удары беспилотников не повлияют на поставки оружия США в Украину, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, включая боеприпасы для беспилотников. Она сказала, что Штаты все еще изучают информацию об ударе беспилотника и подчеркнула, что в целом США против того, чтобы Украина использовала их оружие по территории россии.

Она отказалась комментировать, говорили ли представители администрации с официальными лицами Украины по поводу московского инцидента.

Реакция СМИ

Politico цитирует очевидцев атаки беспилотников, утверждавших, что это напоминало фильм ужасов. Вот основные тезисы из статьи:

для москвичей закончилась спокойная жизнь, где их война не касается;

война ворвалась в головы обычных россиян;

дроны зацепили элит за высокими заборами на Рублевке;

атака — бедненькая по сравнению с тем, что каждый день переживает Киев;

Politico: "Атака беспилотников на москву была как фильм ужасов"

The New Yourk Times считают, что нападение показало уязвимость россии. Собственно, целая серия нападений на русскую землю стала прямым напоминанием, что территория москвы также уязвима.

рф уязвима для атак БПЛА из-за своего размера

радары ПВО рф разработаны для обнаружения самолетов и ракет, больших дронов .

. налеты обнаруживают слабые места в системе ПВО москвы, которые могут быть использованы в последующих атаках.

The Independent решил разбавить предыдущие статьи ноткой паники. Издание сделало прогноз, что пути нанесет жестокий ответный удар по гражданским объектам в Украине под прикрытием атаки по военным целям. В то же время, издание утверждает, что это не будет Киев, поскольку он слишком хорошо защищен, а какой-то другой город, например, Львов, Одесса или Николаев.

Independent прогнозирует удар-отмщение за атаку на москву.

AP придерживается мнения, что атака беспилотника под москвой раскрывает уязвимость россии, а также:

разозлила российских "ястребов войны", которые резко раскритиковали путина и военное руководство за то, что они не смогли защитить сердце кремлевской власти;

приглушенная реакция кремля вызвала раздражение у некоторых военных блогеров.

AP цитирует Джеймса Никси из Chatham House, который считает, что атака свидетельствует о растущей решимости Украины нанести удары глубоко в россии, и предположил, что их будет еще больше.

"Это не первый и не последний удар. Украинцы в разных аспектах играют мышцам и, видя, чем они способны ответить. Это еще одна составляющая украинской игры, чтобы убедиться, что они играют не только в обороне, но и могут играть в нападении", — сказал Никси.

Несмотря на громкие призывы к мести, российские военные не могут сделать гораздо больше, чем то, что они делали с начала войны, считает Никси. Реальность такова, что россия действительно имеет ограничение в том, что она может сделать. У него ограничены рабочая сила, ограничены деньги, ограничены артиллерийские боеприпасы, ракеты, беспилотники.

В то же время военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассказал сайту "Телеграф", что налет на москву может ускорить завершение войны и показал, что россияне ненавидят "элиту".

"Еще один момент – это появление БПЛА у дачи путина и над престижными районами подмосковья. Это было своеобразным посланием "элите" – принесите голову путина, он больше не способен обеспечить вам безопасность, именно он виноват в ваших бедах. Атака обнаружила, что обычные россияне ненавидят "элиту" и хотели бы, чтобы дроны над Рублевкой имели боевую часть", — пишет Попович.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 30 мая десятки неизвестных беспилотников атаковали столицу россии. И хотя российские чиновники, как всегда, обвинили в этом Украине, в нашей стране свою причастность не подтверждают, а предполагают, что это мог быть сознательный переход искусственного интеллекта на сторону против россии.