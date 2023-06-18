Будущий убийца путинских "Кинжалов": израильская компания представила новую "противоракету"

Sky Sonic разрабатывалась для поражения иранской гиперзвуковой ракеты Fattah

Израильская компания Rafael намерена продемонстрировать на следующей неделе ракету-перехватчик Sky Sonic, предназначенную для борьбы с гиперзвуковыми целями – такими, как российские "Кинжалы"

Пока же представлен ролик о возможностях новой системы, пишет Breaking Defense.

Отмечается, что новая система способна поражать гиперзвуковые цели, развивающие скорость 10 Махов. Это достигается за счёт высокой маневренности и скорости перехватчика. Система наведения способна отслеживать цели с низкой радиолокационной сигнатурой и очень высокой скоростью хода.

В ролике показано поражение Sky Sonic целей, напоминающих китайские гиперзвуковые баллистические ракеты DF-17 и беспилотники WZ-8, способные достичь хода, превышающего в три раза скорость звука.

Возможно, что проект Sky Sonic был анонсирован в связи с недавней демонстрацией Ираном гиперзвуковой ракеты Fattah.

Применяемая в настоящее время израильская противоракета Arrow-3 или американский THAAD не в состоянии на текущий момент устранить такие угрозы. Средства, способные противодействовать ракетам типа Fattah, находятся на стадии разработки. Sky Sonic должен стать адекватным ответом на возникший дисбаланс.

Пока не раскрыты ТТХ новой израильской противоракеты, можно предположить, что она является двухступенчатой, и ее боевая часть должна достигать гиперзвуковой скорости.

В то же время даже при помощи комплексов Patriot украинская ПВО умудряется каждый раз собирать отличный урожай сбитых "Кинжалов". А при получении Sky Sonic можно будет действительно сделать небо нашей страны закрытым.