Такого еще не было: ЮАР выступила с новым предложением о переговорах с россией

Идея уже встретила поддержку со стороны Объединенных Арабских Эмиратов

Парламент ЮАР, после того как её делегация посетила Киев, выступил с новым предложением по поводу войны в Украине. Там предложили переговоры между нашей страной и рф, но "по-новому".

Об этом сообщают африканские СМИ.

Африканские парламентарии выражают готовность провести мирные переговоры между российскими и украинскими коллегами. По словам, спикера национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакулы, для организации встречи украинских и южноафриканских депутатов предполагается направить им послания с предложением конкретных мест для обсуждения вопросов ядерной и продовольственной безопасности, охраны экологически уязвимых объектов и обмена военнопленными.

Также планируется провести встречи с другими заинтересованными сторонами для достижения позитивных перемен. Эта идея уже встретила поддержку со стороны Объединенных Арабских Эмиратов.

"В ходе встречи Объединенные Арабские Эмираты и ЮАР заявили о своей готовности принять у себя парламенты каждой страны для дальнейшего обсуждения продолжающейся войны", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время приезда африканцев в Украину россияне выпустили по Киеву свои ракеты.