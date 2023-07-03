Карбер призвал гарантировать членство Украины в НАТО и принять новую стратегию военной помощи

Генерал-лейтенант и профессор подвергли конструктивной критике нынешнюю стратегию вооружения Украины, называя ее "мягкой" и "недостаточной"

В преддверии Вильнюсского саммита НАТО президент The Potomac Foundation профессор Филипп Карбер и генерал-лейтенант Вооруженных Сил Канады в отставке Тревор Кадье презентовали доклад "Куда движется стратегия отношений Украины и НАТО", в котором поднимают проблему отсутствия у альянса стратегии безопасности для Восточной Европы и призывают НАТО сформировать принципиально новую стратегию сдерживания России, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, и документально закрепить необходимость членства Украины в НАТО для реализации такой стратегии в Восточной Европе.

Авторы доклада подвергли конструктивной критике существующую стратегию вооружения Украины, называя ее "мягкой" и "недостаточной" для освобождения Украиной собственных территорий. Доктор Карбер и генерал-лейтенант Кадье призывают предоставить Украине все необходимое вооружение для достижения цели по деоккупации территорий и презентуют собственное видение того, какие типы вооружений необходимы для усиления конкретных секторов безопасности и обороны Украины для достижения поставленных задач.

Guildhall публикует, как сам текст доклада, так и выдержки из него.

В дополнение к аргументации необходимости документально гарантировать членство Украины в НАТО, доклад содержит пять основных позиций. Первая – у НАТО нет стратегии безопасности для Восточной Европы перед имперскими амбициями РФ, а такая стратегия необходима. С одной стороны, она должна стать стратегией сдерживания России и иллюстрировать Москве бесперспективность захватнических амбиций, а с другой, — в перспективе приглашать Россию стать частью новой архитектуры международной системы безопасности.

Вторая – Украина, Финляндия и Швеция должны стать тремя новыми центрами стабильности в Восточной Европе, соединив в единое целое северный и южный фланги НАТО. На Саммите в Вильнюсе необходимо не только документально оформить потенциал Украины в укреплении безопасности альянса, но и признать потенциальные угрозы, вызванные отказом от использования такого украинского потенциала совместно с возможностями Финляндии и Швеции.

Реализация потенциала Украины для укрепления безопасности альянса должна быть изложена в формате плана последовательных действий.

Третья – подрывная деятельность нескольких членов альянса против интересов коллективной безопасности, в частности, деятельность Турции и Венгрии, должна быть ограничена. Соответствующие меры должны предусматривать ограничение возможности быть частью военного командования, участвовать в военных учениях и обмене разведывательной информацией.

Четвертая – политика ядерного сдерживания НАТО ослаблена ввиду существенного ядерного военного доминирования России выраженного в типах и числе модернизированных ядерных вооружений и средств их доставки.

Пятая – безрезультативность военной кампании в Украине может не повлиять на устойчивость режима в РФ, а угроза для Восточного фланга НАТО будет сохранятся долгие годы вне зависимости от того сохранится ли действующий режим или будет трансформирован на более либеральный.

Профессор Филипп Карбер

Наряду с укреплением Северного, Восточного и Южного флангов НАТО, в перспективе, для России должен быть проложен путь стать частью западной цивилизации, в частности, стать участником системы международной коллективной безопасности, после прекращения огня и вывода войск с территории Украины.

В отношении стратегии вооружения Украины авторы доклада отмечают, что Запад должен отказаться от нынешнего "мягкого" подхода и немедленно поставить все необходимые боевые системы, увеличить потенциал командований армий и объемы тренировочных программ. Иначе, по их словам, Украина может утратить потенциал к освобождению собственных территорий.

Авторы доклада приводят собственное видение необходимых Украине типов вооружений для достижения целей по освобождению суверенных территорий. Среди прочьего, прописаны цели для конкретных необходимых типов авиации, имеющейся у союзников, предложена стратегия создания высокоэшелонированной системы ПВО с определенными предложенными типами сил и средств, предложены новейшие методики противодействия дронам. Также, с учетом измененной концепции сил ТРО и их участием в боевых действиях, предложена стратегия их вооружения.