Мир спорит о том, как ликвидировать военных рф. Почему правозащитники против кассетных бомб?

Кассеты являются ужасно эффективным способом выбить врага из окопов

Украина получит от США новые эффективные кассетные боеприпасы, вроде тех, которыми россия с начала войны без разбора гатит по украинским военным и гражданским. Правозащитные группы вроде Human Rights Watch подвергли критике этот шаг, поскольку такое оружие запрещено более чем в 100 странах. Мол, это негуманно и умирают гражданские.

"Телеграф" рассказывает, почему такой вид вооружений вызывает споры на Западе и каковы аргументы в защиту этого шага:

Что это вообще такое и почему они запрещены

Кассетные боеприпасы – это авиабомбы, артиллерийские снаряды или ракеты с маленькими бомбочками внутри. Одна ракета в полете рассеивает множество мелких бомб над большой площадью. Их можно запускать с неба, земли или моря.

Кассетная бомба выпускает в воздухе много мелких бомб, разлетающихся на обширную территорию. Иллюстрация CNN

Эти маленькие бомбы разработаны таким образом, чтобы взорваться при столкновении, но почти треть этого не делает. Это случается особенно если они приземляются на влажную или мягкую землю. Они остаются смертельной опасностью для мирных жителей на протяжении многих лет, даже десятилетий. В таком состоянии они могут взорваться, когда их взять в руки или наступить, убив или покалечив жертву. Дети в зоне риска, поскольку бомбы могут напоминать маленькую игрушку, их часто подбирают из любопытства.

Их роль в войне очень привлекательна, потому что кассетные боеприпасы могут быть суперэффективны против наземных войск, которые окопались в траншеях и укрепленных позициях. А, как известно, окопы – это то, чем занимались россияне последние полгода. Кассетные боеприпасы разлетаются в эти окопы, превращая большие территории слишком опасными для передвижения, пока их тщательно не очищают.

Но здесь в игру вступает печальная статистика — 94% всех жертв кассетных бомб составляют гражданские лица, из которых почти 40% — дети. То есть удар приходится не по адресу, говорят Женевский международный центр гуманитарного разминирования и Коалиция по кассетным боеприпасам.

Страны, где запрещены кассетные боеприпасы

Именно из-за жертв среди гражданских 123 стран (в том числе Великобритания, Франция и Германия) запретили использование и накопление кассетных боеприпасов. Это прописано в Конвенции о кассетных боеприпасах. США, россия, Украина не подписывали договор. В то же время, США с 2017 года начали их поэтапный вывод из эксплуатации.

Что именно и сколько получит Украина

По словам официальных лиц, США имеют запасы примерно 10 000 кассетных боеприпасов в Европе, которые могут быть отправлены в Украину почти немедленно, передает NBC.

Аналитики Defence Express предполагают, что речь может идти о кассетных боеприпасах таких видов:

артиллерийские 155-мм М864 боеприпасы;

кассетные высокоточные ракеты M30 к HIMARS;

M261 MPSM – 70-мм кассетный боеприпас Hydra;

в перспективе – ракеты M39A1 ATACMS в кассетном снаряжении.

Реакция правозащитников на предоставление Украине бомб

Во вчерашнем заявлении-расследовании Human Rights Watch заявила, что и Украина, и россия уже применяли в этой войне кассетные бомбы с момента вторжения агрессора в феврале 2022 года. HRW призвала США не передавать Украине кассетные боеприпасы, а также призвала обе стороны прекратить использование таких снарядов и не пытаться получить их на будущее.

К слову, по данным СМИ, недавно украинские силы могли начать получать кассетные боеприпасы DPICM от Турции.

"Кассетные боеприпасы остаются одним из самых коварных видов оружия в мире. Они убивают и калечат без разбора и вызывают массовые человеческие страдания", — сказал Жиль Карбонье, вице-президент Международного комитета Красного Креста, на конференции, посвященной боеприпасам в Швейцарии в прошлом году.

Против отправки кассетных боеприпасов Украине выступает Германия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

В то же время в Офисе президента Украины раскритиковали призывы Human Rights Watch. Советник главы ОП Михаил Подоляк говорит, что правозащитная организация обвиняет украинский народ в том, что он недостаточно разоружил себя.

"Оказывается, это "плохие украинцы" используют оружие, которое использовать не должны, стоя в своих городах, а не ночуя в чистом поле. Более того, правозащитники развязывают агрессивную лоббистскую кампанию… нет, не с исключения россии из ООН – со срыва предоставления оружия Украине.Это что, прикол?Пранк?Инвазия ли российской агентуры в разные глобальные "офисы" окончательно уничтожила моральные императивы?", – добавил Полодяк.

Ответ США

Это было очень сложное решение передать Украине кассетные бомбы, пояснил президент США Джо Байден. Но в защиту этого шага он сказал, что у украинцев заканчиваются боеприпасы.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что официальные лица признают, что кассетные боеприпасы создают риск причинения вреда гражданскому населению, именно поэтому США откладывали решения на столько, сколько могли. Но у Украины заканчивается артиллерия, и ей нужен мост снабжения, пока США наращивают внутреннее производство.

"Мы не оставим Украину беззащитной в любой момент этого конфликтного периода", — сказал он.

Американские кассетные бомбы намного безопаснее тех, которые уже использует россия — в США этот показатель (неразорванных бомб) составляет менее 2,5%, а в россии – 30-40%.

Ранее Телеграф объяснял, как Украина будет использовать кассетные боеприпасы. Украина намерена соблюдать все подписанные и ратифицированные международные гуманитарные конвенции, защищая свою территорию.