Поиск мира в Украине через Саудовскую Аравию: чего ожидать и почему

Чем больше влиятельных стран будет на нашей стороне — тем лучше, говорят эксперты

В Саудовской Аравии 5—6 августа пройдут переговоры по поиску решений о прекращения российско-украинской войны. В них примут участие около 30 стран, однако россия не была приглашена.

Эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиям от этой встречи.

Важный этап на пути к Глобальному саммиту мира

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе уверен, что это будет абсолютно рабочая встреча. По его словам, она — лишь один из треков, по которым двигается Украина, чтобы объединить вокруг своей формулы мира (мирный план Зеленского) как можно больше государств.

"Очень правильно, что этот саммит на уровне советников будет проходить без рф. Какой смысл сажать россиян за стол переговоров, если они одновременно с призывами к этим самым переговорам продолжают обстрелы, причем, не только военной, но и гражданской инфраструктуры. В последнее время сосредоточившись на ударах по портам, элеваторам и так далее. Целенаправленно бьют по жилым домам", — отмечает эксперт.

Украина, продолжает Антон Кучухидзе, стоит на четких позициях. И президент Владимир Зеленский их не раз обозначал. Ключевое — начало диалога с рф возможно лишь при условии полного выведения войск агрессора со всей территории Украины в международно признанных границах на 1991 год.

"Все цивилизованные страны должны объединиться вокруг мирного плана Украины. Помочь нам не просто остановить, но и — победить агрессора всеми возможными методами, — подчеркивает эксперт. — При этом, надо понимать, что никаких прорывных решений на саммите в Саудовской Аравии не будет. Это — лишь промежуточный этап, как тот, что ранее прошел в Дании. Один из подготовительных моментов к Глобальному саммиту мира, который, скорее всего, состоится в конце года. И именно там, вероятно, окончательно утвердят и мирный план для Украины, и новые принципы глобальной системы безопасности".

По словам Антона Кучухидзе, чем больше стран к тому времени будет на нашей стороне, тем лучше.

"Уверен, саммит в Саудовской Аравии увеличит число сторонников мирного плана Украины, — подчеркивает эксперт. — Увеличится и изоляция рф. А в конце года мы выйдем на договоренности хотя бы на уровне дипломатии. Поставив рф перед фактом. Объединение, дискуссия глобальных стран и региональных лидеров вокруг нашего мирного плана говорит о том, что украинской стороне удалось перехватить инициативу в дипломатическом треке. Оттеснив все якобы мирные планы рф и ее посредников — китайский, бразильский, индонезийский, африканский и так далее".

Глобальное закрепление позиции Украины

Политолог-международник, политический эксперт консалтинговой организации "Фонд гражданской дипломатии" Георгий Кухалейшвили рассуждает так:

"Думаю, цель встречи в Джидде имеет сугубо информационный и имиджевый характер. Россияне и не должны на ней присутствовать, поскольку смысл подобных мероприятий в том, чтобы раскрыть подноготную агрессии рф в Украине. Убедить региональных и глобальных игроков среди влиятельных стран в том, что имеет смысл поддержать антироссийские санкции и не оказывать москве никакого содействия в вопросе параллельного импорта или поставок оружия. Важно закрепить позицию Украины на глобальном уровне — мирные переговоры возможны только после того, как российские оккупанты покинут всю нашу территорию, включая Крым и Донбасс".

По мнению эксперта, не стоит ждать чего-то принципиально нового, прорывного по результатам саммита в Саудовской Аравии.

"Тем более, что путинский режим не станет выполнять то, о чем договаривались за его спиной, — поясняет Георгий Кухалейшвили. — При этом, сама россия уже давно показала свою недоговороспособность. И наша основная задача сейчас — добиться максимально возможной поддержки со стороны стран, у которых есть деньги и влияние, со словом которых считаются".

Эксперт не сомневается — если Украине удастся нанести россиянам сокрушительное поражение на фронте, то у нас будет больше шансов склонить страну-агрессора к переговорам на наших условиях. На условия справедливого мира. Иначе его могут заключить за счет потери нами части своих территорий, предупреждает политолог.

Он акцентирует, что наши зарубежные партнеры должны четко понимать, почему команда Зеленского действует жестко, почему мы будем атаковать российские города, почему имеем на это полное моральное право.

"россия загнана в тупик, и ее нужно измотать до изнеможения. Если дать слабину сейчас и сесть за стол переговоров, то российская дипломатия будет гнуть свою линию и требовать признать за ней все захваченные украинские территории. Для Киева это неприемлемо", — констатирует Георгий Кухалейшвили.