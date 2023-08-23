КНДР запустила ракету в сторону Японии: жителям целого острова пришлось спускаться в подвалы

Пуски происходят на фоне военных учений США и Южной Кореи

Северная Корея продолжает проводить опасные запуски ракет в сторону Японского моря, чем ставит под угрозу безопасность тысяч людей.

Как информирует Reuters, по всей видимости траектория ракеты проходила неподалеку от префектуры Окинава, поскольку именно тамошним жителям пришло оповещение о потенциальной опасности.

"Правительство Японии в четверг выпустило экстренное предупреждение по системе вещания J-alert, в котором говорится, что Северная Корея, по-видимому, выпустила ракету и что жителям префектуры Окинава следует укрыться в помещении", — говорится в сообщении.

Другой информации о происшествии не поступало, как и не сообщалось куда упала северокорейская ракета.

Стоит отметить, что накануне государственное агентство КНДР ЦТАК обнародовало гневное сообщение от военных, в котором раскритиковало начало военных учений США и Южной Кореи "Ulchi Freedom Shield".

Судя по агрессивной риторике, в Пхеньяне эти учения расценили как подготовку к боевым действиям и пригрозили началом "небывалой в истории термоядерной войны".

Как сообщалось ранее, КНДР не в первый раз угрожает применением ядерного оружия, если США разместят в Южной Корее свое вооружение. При этом в начале августа северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что стране необходимо лучше готовиться к войне, а также сменил командующего армией.

При этом от эскалации чаще всего страдает Япония, у берегов которой постоянно падают ракеты КНДР. Из-за этого жители островного государства периодически слышат сигналы воздушной тревоги.