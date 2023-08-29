Слова Папы о "великой россии": Ватикан попытался объясниться, а у путина хвалят Франциска

Глава католической церкви таким образом хотел поддержать молодых россиян

В Ватикане пояснили, что говоря о "величии россии" в ходе видеосвязи с участниками Всероссийской встречи католической молодежи, Папа Франциск не хотел "восхвалять империалистскую логику". Он стремился "подбодрить" молодых россиян-католиков.

Об этом заявил директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни в ответ на вопрос журналистов. Зал печати Ватикана — это официальный орган Святого Престола, который публикует новости о деятельности папы римского и различных ведомств Римской курии.

"В словах приветствия, спонтанно обращенных к некоторым молодым российским католикам несколько дней назад, как явно следует из контекста, в каком они были произнесены, Папа хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии, и, безусловно, не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы указать на некоторые соответствующие исторические периоды", – отметил Бруни.

Как бы то ни было, слова Папы с большим энтузиазмом восприняли в кремле. И даже похвалили его за знание российской истории.

"кремль приветствует слова Папы Римского о наследии великой россии, хорошо, что понтифик знает российскую историю", — заявил пресс-ссекретарь президента рф владимира путина дмитрий песков.

Напомним, выступая по видеосвязи перед участниками Всероссийской встречи католической молодежи, Папа Франциск сказал: "Вы — потомки великой россии: великой россии святых, правителей, великой россии Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой матушки россии, шагайте вперед с этим".

Его слова болезненно восприняли украинцы, которые во всей полноте ощущают на себе "наследие великой россии". Слова Папы Франциска прокомментировали в МИД Украины, заявив, что именно под этими имперскими нарративами в настоящее время происходит убийство тысяч украинцев и уничтожение сотен населенных пунктов в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинские католики отреагировали на это высказывание Папы Римского. Католические епископы Украины выдвинули предположение, почему это могло произойти.