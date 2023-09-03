"Бомбанула пукарэлла". Латынина заступилась за путинских олигархов и угодила в скандал

Российской журналистке не понравились вопросы Михаила Ткача, который нашел в Лондоне пособников путина

Так называемая "либеральная" российская журналистка Юлия Латынина раскритиковала расследование украинца Михаила Ткача, который нашел в Лондоне некоторых представителей бизнес-элит рф из окружения путина. Выпад Латыниной спровоцировал новую волну критики уже в адрес "оппозиционной" медийщицы из россии.

"путин военный преступник: да или нет? Вопрос после которых олигарх фридман был вынужден бежать. 23 три года путинского правления олиграхи фридман и авен были надежными партнерами кремля. Политика невмешательства и "соглашательства" все годы держала обоих в первой десятке российского Форбса, а их "альфа групп" включая банк стал крупнейшей частной структурой россии", — прокомментировал Ткач результаты своего расследования.

В ответ на разоблачение украинского журналиста-расследователя Латынина у себя в Twitter написала странное сообщение: "Какой храбрый молодой человек! Настоящий воин на переднем крае, не то. Что где-нибудь под Работино. Прямо в Лондоне бесстрашно харассит родившегося во Львове фридмана. Напоминает мне советских пропаг*ндонов, которые бесстрашно прямо в логове льва обличали ужасы мира чистогана".

После атаки Латыниной на Ткача украинского коллегу поддержали в соцсетях некоторые известные журналисты из Украины и лидеры общественного мнения. Под их постами гневные комментарии уже понеслись в сторону самой Латыниной.

"Михаил Ткач, ну как ты мог! Зачем ты побеспокоил такого уважаемого человека! фридман родился во Львове, как тебе не стыдно спрашивать у него такие неудобные вопросы о войне?!", — иронично парировал Денис Казанский.

Дмитрий Золотухин прокомментировал вброс Латыниной следующим образом: "У Лешиной любимой "умной" женщины знатно бомбанула пукарэлла от расследования Михаила Ткача, который позволил себе (смерд) потроллить непогрешимых борцов с режимом "одувана" и "альфа-титухана" Только ради того, чтобы почитать эти твиты, надо поблагодарить Мишу…".

Как сообщалось, ранее Латынина, покинувшая с родителями россию еще в 2017 году, не один раз попадалась на сочувствии к представителям путинского режима. Так, после гибели дочери идеолога русского мира — александра дугина — "либералка" в соцсетях поскорбила из-за смерти нацистки.

Также "Телеграф" писал, почему после интервью Алексея Арестовича Латыниной на бывшего советника главы Офиса президента Украины пожаловались в СБУ.