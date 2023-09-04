Переговоры с Украиной и не только: стало известно, к чему Эрдоган будет склонять путина в Сочи

Главными будут несколько тем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября проведет встречу с российским диктатором владимиром путиным. Турецкие СМИ выявили, о чем они будут договариваться.

Так, по данным Milliyet, одной из тем сегодняшней встречи станет начало "справедливых мирных переговоров" по российско-украинской войне. Во время неё Эрдоган предложит посредничество в мирных переговорах с Украиной. Президент Турции заявит, что последствия войны за полтора года возросли в геометрической прогрессии, и что якобы при справедливом мире не может быть победителя и проигравшего в войне.

Также, по данным СМИ, планируется обсудить и "Зерновую сделку". Отмечается, что в результате челночной дипломатии, проводимой между рф, Украиной, ООН и странами ЕС, был достигнут прогресс по разногласиям и подготовлен новый пакет предложений по данному поводу для представления путину.

"Пакет предложений включает в себя формулы преодоления платежных и страховых барьеров, возникших при экспорте российского зерна и удобрений из-за введенных санкций. Если путин примет этот новый пакет предложений ООН, подготовленный при участии Турции, зерновой коридор снова заработает", — говорят журналисты.

Кроме того, во время встречи, в частности, будут обсуждаться формулы транспортировки российского газа в Европу через Турцию. Ранее путин выдвигал предложение о строительстве центра природного газа в Турции. По его словам, москва хочет создать электронную платформу для продажи газа в Турции.

Напомним, ранее мы писали о том, что ООН направила кремлю "заманчивые предложения" по зерновой сделке.