россия посылает НАТО несколько сигналов: почему Альянс "не видит" дроны и ракеты рф в своем пространстве

Как россия испытывает терпение НАТО

На днях на румынской стороне реки Дунай упали обломки российского дрона "Шахед", вызвав возмущение правительства страны, которая, к слову, является еще и членом НАТО. Находясь в Альянсе, Румыния защищена статьей 5 военного договора, говорящей, что нападение на одного члена будет считаться нападением на всех. Так же, как и Польша, Турция, которые тоже имели инциденты из России в последнее время.

Однако отвечать Альянс пока не спешит, да и Румыния до последнего отрицала факт падения, возмущение возникло только после обнародования доказательств. Единственной страной, публично выразившей протест стала Молдова, состояние ее армии оставляет желать лучшего. "Телеграф" разбирается, почему страны НАТО смотрят в другую сторону и "ничего не замечают", когда по ним летят ракеты россии.

Все инциденты в Румынии

Это не первый случай, когда российские снаряды залетали в Румынию, но страна реагирует на это с буддийским спокойствием. В феврале 2023 года по территории страны НАТО могла пролететь крылатая ракета "Калибр" — по крайней мере, так утверждал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Тогда две российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии во время атаки на Украину. Официально Румыния ракет "не увидела" и все возражала. В Воздушных Силах ВСУ впоследствии заявили о наличии доказательств — а именно данных радаров, подтверждающих пролет ракет в воздушном пространстве Румынии.

Второй инцидент в ночь с 3 на 4 сентября было труднее игнорировать — дрон не только залетел в Румынию, но и взорвался и разлетелся на куски на ее территории. Утром 4 сентября об этом со ссылкой на пограничную службу сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. По его данным, упали не просто обломки дрона, а сдетонировала боевая часть.

Минобороны Румынии придерживалось своей привычной линии – факт взрыва не признавали, президент Клаус Йоханнис тоже отрицал инцидент. В частности, он заявлял, что "ни один предмет, ни один беспилотник, ни одна часть устройства не приземлялась в Румынии". Но против этой линии сыграли доказательства:

фото взрыва, которые знали украинские пограничники и опубликовал МИД Украины,

видео с места падения российского беспилотника румынских журналистов,

расследование OSINT-специалистов с подробными картами.

Поэтому через двое суток министр обороны Румынии Анджел Тилвер подтвердил, что обломки предполагаемого российского беспилотника нашли в районе Плауру в уезде Тулча, а президент Румынии Йоханнис заявил о необходимости срочного расследования и отметил, что если будет подтверждено, что найденные компоненты принадлежат российскому беспилотнику будет "серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии".

НАТО отреагировало на этот инцидент, заявив, что Румыния проинформировала членов НАТО об этом инциденте на заседании 6 сентября. Мол, члены Альянса "выразили решительную солидарность с Румынией" и продолжит внимательно следить за ситуацией и держим связь с Румынией.

Ракеты в Польше

В ноябре прошлого года НАТО провело кризисные переговоры после того, как ракета упала на территории Польши и убила двух человек во время массированного обстрела россиянами Украины. Тогда было несколько версий, в том числе, что к полякам залетела российская ракета, тем более там были надписи на русском.

Однако польская сторона заявила, что речь шла о ракете украинского ПВО, хотя официальный Киев это отрицал и настоял на расследовании с привлечением украинских экспертов, поскольку это серьезное обвинение.

Первое падение ракеты в Польше

Весной в Польше разразился новый скандал — в лесу близ города Быдгощ (в 500 км от границы Украины) в конце апреля обнаружили ракету X-55. Тогда случайный свидетель наткнулся на остатки несколькометровой ракеты, застрявшей в земле. Впоследствии, по информации RMF.FM, эксперты технического института Воздушных сил Польши подтвердили, что это российская ракета.

Вторая ракета в Польше

Командующий Оперативного командования видов вооруженных сил Польши генерал Томаш Петровский заявлял, что ракету можно связать с тем, что "происходило в воздушном пространстве 16 декабря". А издание Onet писало, что одной из главных версий следствия было падение ракеты X-55, выпущенной 16 декабря с российского самолета, находившегося в воздушном пространстве Беларуси. Язык Су-34, через который в воздух подняли боевые самолеты НАТО. В ходе этих мероприятий на радары польских служб попал объект, залетевший в Польшу из Беларуси. Польские службы отслеживали объект, но потеряли его из виду под Быдгощем. Украинская сторона тогда тоже информировала польскую об объекте, вероятно, ракету, двигающуюся в сторону Польши.

RMF FM пишет, что отсутствие производства сразу в декабре свидетельствует, что польская армия проигнорировала инцидент или хотела его замять.

Вертолеты Беларуси в Польше

1 августа 2023 года два белорусских боевых вертолета МИ-8 и МИ-24 нагло нарушили государственную границу Польши, на низкой высоте залетев в районе населенного пункта Беловежа. Министерство национальной обороны Польши детализировало, что инцидент произошел во время учения на белорусской стороне границы. После того как в Минобороны признали, что белорусские вертолеты вторглись в воздушное пространство страны, глава ведомства Мариуш Блащак распорядился развернуть дополнительные силы на границе. Польша также обратилась в НАТО и вызвала в МИД временного поверенного Беларуси для объяснений.

Отметим, что в то же время на территории Беларуси находились печально известные "вагнеровцы", перебазировавшиеся туда из россии после неудачной попытки восстания.

Турецкие корабли

Ну и последним инцидентом, не сильно комментировавшимся среди официальных чиновников, стала остановка турецкого судна Sukru Okan 13 августа в Черном море в непосредственной близости, если даже не внутри территориальных вод Турции, члена НАТО. К сожалению, официальной информации на этот счет было обнародовано мало. К примеру, Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и главный редактор портала BlackSeaNews, писал, что судно было остановлено почти сразу при выходе за пределы территориального моря Турции. Это примерно в 12 км от морской границы Турции.

В то же время Inform Napalm связался с моряками танкера Olvia, маршрут которого пересекался с Sukru Okan. Те утверждали, что были свидетелями момента, как Sukru Okan получал угрозы от россиян и должен был сразу двинуться в территориальные воды Турции по рекомендации турецкого радиоэфира. Поэтому моряки Olvia предполагали, что остановка могла вообще произойти в территориальных водах Турции.

"В таком случае неясна реакция самой Турции, если россияне все же останавливали и ухаживали за судном в их водах принудительно. Это тянет на международный скандал", — писал Inform Napalm.

Почему россия испытывает терпение НАТО

Эксперт-международник и дипломат Александр Левченко (бывший посол Украины в БиГ) в комментарии "Телеграфу" отметил, одним из мотивов пограничных провокаций россии против стран-членов НАТО может быть желание рф "показать, что она сильный игрок и что может вроде бы бороться на нескольких фронтах, что на самом деле не так".

"Также ссылается мессидж НАТО, чтобы слишком не помогали военно Украине, потому что россия вроде бы может отреагировать и военным путем, что на самом деле снова нереально. Со своей стороны, Брюссель понимает, что нет смысла реагировать на упавший российский дрон, который имел целью атаковать украинский порт и был сбит или сбился с курса. Альянс по этому инциденту не будет военно интервентировать, однако можно ожидать, что без широкой огласки усилит военную помощь Украине. НАТО будет реагировать, если россия нанесет удар по какому-то военному или важному хозяйственному объекту или гражданскому, с человеческими потерями жизней. Пока у москвы таких планов нет. На инциденты Брюссель реагирует достаточно мягко в целом, однако точно в связи с этим будет наращивать военную и финансовую помощь Украине. Как говорится: "мягко стелит, но россиянам будет жестко спать", — объяснил Левченко.

Доброволец ВСУ Максим Притуляк считает, что таким образом кремль может подпитывать свою любимую легенду, что действительно воюет с НАТО:

"Основной нарратив кремля — война, мол, идет не с Украиной, а с НАТО. А в случае же военного ответа Альянса этот кремлевский тезис может стать правдоподобным, приобретая новую силу и значение, "и это будет именно тем, чего добиваются россияне", – говорит Притуляк.

В то же время агрессивными действиями против партнеров Киева, по словам Притуляка, россия пытается прикрыть свои провалы на фронтах в Украине отвлечением внимания российского общества "на агрессию" всего НАТО против россии: "Им нужно показать, что неуспех на фронте обусловлен тем, что россия противостоит всем силам Альянса, а не только украинской армии, что война ведется со всей огромной структурой, представляющей собой НАТО".

Ранее "Телеграф" писал, что российские ракеты, пролетевшие над Молдовой и Румынией в феврале, могли быть шантажом с целью замедлить оказание военной помощи или введение санкций.