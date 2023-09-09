Тревожный звоночек: СМИ узнали о планах КНДР вооружить россию

россия может передать КНДР "высокочувствительные военные технологии"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который вскоре планирует посетить россию, готов заключить с ней соглашение о поставках оружия. Речь может идти не только о боеприпасах и реактивных системах залпового огня, но и о баллистических ракетах малой дальности.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на оценки экспертов. Северокорейское оружие может помочь оккупантам отражать контрнаступление Украины.

"Пока непонятно, что будет предусматривать соглашение между Северной Кореей и россией. Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности — все это поможет москве отразить контрнаступление Киева", — сказано в статье.

По мнению экспертов, в обмен на вооружение президент россии владимир путин может предложить Ким Чен Ыну зерно, нефть и военные технологии. Кроме того, платить за оружие рф может в валюте.

Отмечается, что россия может передать КНДР "высокочувствительные военные технологии". Они могут усилить угрозы со стороны Северной Кореи Южной Корее и Японии.

"Сотрудничество между россией и Северной Кореей может выйти за пределы соглашений по обычным вооружениям и продовольственной/энергетической помощи, возможно, до передовых технологий для спутников, атомных подводных лодок и баллистических ракет", – отметил один из экспертов.

Как сообщал "Телеграф", на днях в Северной Корее спустили на воду первую оперативную "тактическую ядерную подлодку". Она считается ключевой частью плана Ким Чен Ына по созданию ядерного флота для противодействия США и их азиатским союзникам.