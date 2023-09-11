Нехватка танков ощутима: военный эксперт развеял важный миф пропаганды рф

россия переходит к войне на истощение — хватает ли у врага оружия и ресурсов

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, враг ежедневно теряет технику и живую силу. Несмотря на то, что они "еще даже не начинали", разведка говорит о давно "расконсервированных" складах оружия.

Международный институт стратегических исследований указывал, что к началу февраля 2022 года Москва имела на хранении 10 тысяч танков, это без старых Т-55 и Т-62, пишет РБК Украина.

По данным МИСИ у россиян в строю остается ориентировочно 2 тысячи танков. Кроме того, на хранении может находиться около 5 тысяч танков всех типов, включая Т-55 и Т-62. В Институте считают, что в резервах россиян может быть еще несколько сотен современных Т-90М, которые держат на случай прямого противостояния с НАТО.

"Почему данные о хранящихся на складах танках могут быть не совсем показательны? Потому что у россиян далеко не все танки стояли в герметичном помещении, в ангарах, с надлежащим обслуживанием. По российским нормативам, чтобы собрать один полностью рабочий танк, надо скрутить запчасти из трех. То есть эта цифра, которая учитывалась на начало этого года – 5 тысяч танков на складах – может означать, что россияне могут собрать 1,5-2 тысячи рабочих танков вдобавок к тому, что у них есть сейчас", – объясняет эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

По словам военного, агрессор уже начинает испытывать нехватку исправной танковой техники именно для активных наступательных действий. Об этом свидетельствует ряд фактов. В частности, на Купянском направлении, где активизировался враг, он не решился пустить в наступление танковые подразделения, несмотря на их там присутствие. В бой идут пехотинцы — их ценят меньше, чем танки, которые используются только для поддержки боевых действий, а также как бронированная артиллерия.

Ранее "Телеграф" писал, как за неделю украинские военные успешно "демилитаризовали" более пяти тысяч российских оккупантов. Из-за проблем с "живой силой", а также нехватки техники кафиры перебрасывают на фронт 70-летние танки.

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