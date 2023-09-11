НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны: что готовят

Маневры будут повторяться два раза в год

НАТО готовится провести крупнейшие учения со времен холодной войны — Trident Juncture. Они пройдут в 2024 году на территории сразу нескольких стран.

Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на представителей Альянса. По их словам, главной темой учений станет отработка отражения российской агрессии против одной из стран-членов НАТО.

Сообщается, что в Trident Juncture примут участие более 40 тысяч военнослужащих из 32 стран (включая Швецию, которая еще не является членом НАТО). На них проведут от 500 до 700 боевых вылетов, а также привлекут более 50 кораблей. Маневры пройдут в Германии, Польше и странах Балтии и будут повторяться два раза в год.

В Альянсе подчеркивают, что учения нужны для демонстрации Москве того, что страны НАТО готовы к противостоянию. По словам источника, НАТО также будет обучаться противодействию террористическим угрозам за пределами своих непосредственных границ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Румынии принимают дополнительные меры безопасности на границе с Украиной после недавнего падения российского дрона.