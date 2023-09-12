Новые ядерные угрозы, евреи и ложь о тысячах уничтоженных БМП. Подборка бреда из выступления путина

Выступление диктатора снова сопровождалось угрозами ядеркой

Президент россии владимир путин толкнул пылкую речь во Владивостоке в ожидании встречи с коллегой из КНДР Ким Чен Ином, выпустив в этот мир трехчасовую порцию отборного бреда. Среди сказанного — восхваление "успехами армии рф на поле боя" и цифры в 18 тысяч уничтоженных ею бронемашин, угрозы превратить мир в ядерный пепел, дедушкины антисемитские шутки и ностальгия за работой в КГБ.

При этом путин впервые выступал на Восточном экономическом форуме сам, без приглашенных иностранных лидеров государств. "Телеграф" собрал самые яркие цитаты из выступления путина, чтобы вы смогли почувствовать всю атмосферу "величия" в россии:

россия заработала вдвое больше

путин похвастался, что россия уже заработала вдвое больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов и считает, что надежнее и лучше вкладывать капиталы в россию:

Но мы уже вдвое больше заработали, ведь дело не в этих 300 млрд (замороженных золотовалютных резервов россии), а дело в подрыве доверия к тем, кто это делает", — сказал путин.

Пригрозил ударом по украинским АЭС

владимир путин не отступил от своей диктаторской рутины, снова прибегнув к теме ядерного шантажа и пригрозив открытыми ударами по украинским АЭС. Так, путин считает, что некая украинская ДРГ якобы пыталась взорвать ЛЭП возле российской атомной электростанции с целью "нарушить деятельность энергетической установки". Участников операции, по словам путина, взяли в плен.

"Это не первая такая попытка. При этом они на допросе показали, что они готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают с чем они играют? Они чего нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, АЭС", — сказал глава кремля.

Украина потеряла 18 тыс. бронемашин

Также путин существенно завысил потери Украины во время контрнаступления, назвав цифры, превышающие даже официальную статистику минобороны россии. По "данным" путина, во время контрнаступления ВСУ потеряли 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разных классов, потери в живой силе якобы составили 71 тысячу человек. Вчера минобороны россии говорило о более 11 тысячах якобы уничтоженных танков и других бронемашин вместе с начала войны.

При этом путин сказал, что общается по телефону с какими-то командирами прямо с поля боя и они ему докладывают о том, что украинцы любой ценой хотят достичь результата, и иногда создается впечатление, что это не их люди.

Слова путина уже подняли на смех, потому что 18 тысяч бронемашин — серьезное для Украины число. Народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что для примера БМП Bradley, которые Украина получает от США, есть у наших американских союзников в количестве 3700 штук.

рф никогда ну была колонизатором

владимир путин думает что россия, оказывая помощь другим странам, никогда не была колонизатором, но соревнующиеся с ней страны вели себя иначе:

"В Африке никто не забудет, как западные страны перевозили людей в клетках, они обложили африканские государства кредитами как контрибуциями", — говорит путин, упустив тот факт, что развязал колониальную войну и пытается захватить территорию соседней страны.

Об отъезде Чубайса: сбежал, став Моше Израилевичем

путин прокомментировал отъезд из россии своего бывшего советника Анатолия Чубайса, занимавшего должность специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития:

"Зачем он это делает, я не понимаю. Убежал. Мне показали фотографии, где он уже не Чубайс, а Моше Израилевич какой-то, живет где-то там. Возможно, это связано с тем, что идут сложные процессы в возглавляемой им структуре". долгие годы и там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры", — говорит путин.

Чубайс ушел с должности и уехал из страны в марте 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину. Он жил на Кипре и получил документы о репатрианте и гражданстве в Израиле.

владимир путин на форуме, 12 сентября

Новая волна мобилизации

На фоне информации о скрытой мобилизации в россии, путин утверждает, что "русские мужики" самостоятельно приходят к войскам и ежедневно 1000-1500 мужчин приходят для подписания контрактов, мол, за последние 6-7 месяцев контракт с Вооруженными силами россии добровольно подписали 270 тысяч человек.

"Ежедневно 1000-1500 мужчин приходят к подписанию контракта. Это то, что отличает русский народ, российское общество. Я не знаю, в какой-то другой стране это возможно или нет. Люди сознательно идут на военную службу, понимая, что в конце концов они окажутся на фронте" И мужики наши, мужчины русские, понимая, что их ждет, понимая, что они могут жизнь отдать за родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут сознательно и добровольно", — сказал путин.

США должны отменить указ Зеленского

Также путин потребовал, чтобы путин требует, чтобы США отменили указ Зеленского о запрете переговоров с россией, комментируя недавние слова государственного секретаря США Энтони Блинкена:

"Если Киев готов к переговорам, пусть сам об этом скажет. Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть отменят указ Зеленского об их запрете", — заявил путин.

Ну и также российский президент наконец-то объяснил, почему москва не может прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров:

"Те люди, с которыми мы общаемся, которые хотели бы выступить посредниками, говорят: "А вы готовы к прекращению боевых действий?" Но как мы можем прекратить боевые действия, если сторона противника совершает контрнаступление", — утверждает диктатор.

Комплименты Трампа и Маска

путин назвал основателя SpaceX Илона Маска талантливым и выдающимся человеком, напомним, что последний пару раз блокировал свой спутниковый интернет для ВСУ и вмешивался в контрнаступление. На днях появилась информация, что Маск в 2022 году тайно отдал приказ своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот страны-агрессора россии.

"Что касается частного бизнеса Илона Маска. Он, безусловно, выдающийся человек, это надо признать. Я думаю, это и признают во всем мире. Активный и талантливый бизнесмен. У него многое получается, в частности, при поддержке американского государства", — сказал диктатор под время Восточно-экономического форума во вторник, 12 сентября.

Также путин заявил, что дела, возбужденные против Трампа, это якобы "преследование по политическим мотивам" и показывают "гнилость американской политической системы".

"Что касается преследования Трампа… для нас происходящее в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гниль американской политической системы", — сказал он.

Диктатор добавил, что США не могут претендовать на то, чтобы "учить других демократии". Отметим, что Трампу предъявлены обвинения уже по четырем уголовным делам.

Напомним, что 5 сентября владимир путин заявил, что "западные кураторы" поставили во главе современной Украины этнического еврея с еврейскими корнями и происхождением, чтобы якобы прикрыть "античеловеческую сущность, которая положена в фундамент современного украинского государства".