Кубинцы воюют на стороне россии

Посол Кубы в москве Хулио Антонио Гармендиа Пенья заявил, что его страна не против законного участия своих граждан в войне россии против Украины. Однако его слова опроверг министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, который заявил что его страна не допускает участие своих граждан в качестве наемников в войне.

Эти противоречивые заявления были сделаны после сообщениями кубинских государственных и иностранных СМИ о том, что молодые кубинские мужчины в последние месяцы вступали в российскую армию в качестве наемников. Об этом пишет Тhe Guardian.

"Однозначная и непоколебимая позиция кубинского правительства в соответствии с его национальным законодательством противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода и направлена против наемничества и торговли людьми", — заявил Бруно Родригес.

Напомним, на прошлой неделе МИД Кубы заявил, что российская сеть вербовала граждан Кубы не только в рф, но и на территории самого острова. После успешного привлечения этих людей направляли в состав формирований вс рф, участвующих в боях в Украине. Тогда на Кубе заверили, что их государство занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в Организации Объединенных Наций в отказе от вышеупомянутой практики.

Как сообщал "Телеграф", вскоре на Кубе задержали 17 вербовщиков, которые зазывали местных жителей идти воевать за россию против Украины. Им грозит расстрел.