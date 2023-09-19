"Война нас не обойдет": в Болгарии сделали заявление после падения дрона

Летательный аппарат не засекли болгарские РЛС

В Болгарии прокомментировали инцидент с падением неизвестного боевого беспилотника на побережье страны. Там заявили, что такие случаи происходят по нескольку раз за неделю.

Так, по словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, можно точно предположить, что найденный дрон связан с войной, которую россия ведет против Украины. В настоящий момент расследование продолжается.

"У нас нет оснований думать, что эта война нас как-то обойдет. Да, риски для Болгарии существуют", – подчеркнул Тагарев и добавил, что такого рода события происходят каждую неделю и даже не раз в неделю.

Глава оборонного ведомства заверил, что у его государства есть мощности и кадры, чтобы иметь возможность реагировать на обнаружение неразорвавшихся боеприпасов.

"Как я уже говорил, его (дрон) точно не обнаруживают радиолокационные станции – мы не знаем, когда и как он появился. Упал ли он в воду или как-то иначе", – резюмировал Тагарев.

Напомним, что 18 сентября в СМИ появились сообщения о неизвестном дроне, который оказался на побережье Болгарии. К нему была прикреплена 82-мм мина. Из-за этого место событий было оцеплено. Более подробно об этом инциденте вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Ранее мы писали о том, что ракеты упали на территории Польши, убив двух человек.