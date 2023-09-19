Армения не собирается воевать за Карабах, а Азербайджан продолжает атаку (видео)

Ситуация вокруг Карабаха продолжает накаляться

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ситуацию в Карабахе, где Азербайджан начал АТО. Он подтвердил сухопутную операцию соседнего государства.

Об этом он заявил на собрании Совета безопасности Армении. По его словам, ВС Азербайджана начали обстрел всей территории Нагорного Карабаха ракетно-артиллерийскими средствами, после чего начали действия по прорыву линии соприкосновения и взятия под контроль позиций и населенных пунктов.

Он также заявил, что Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном и снова отметил, что никаких военных сил Армении в регионе нет. Он добавил, что ожидает от российских "миротворцев" действий по стабилизации ситуации.

"Некоторые силы, как внутренние, так и внешние, пытаются втянуть Армению в войну. Еще раз подтверждаю — ВС Армении в Нагорном Карабахе нет", — сказал он уже в своем обращении.

Тем временем силы Азербайджана продолжают свою операцию и отчитываются о новых успехах. Так, например, МО страны опубликовало видео уничтожения радиолокационной станции, "принадлежащей формированиям вооруженных сил Армении". До этого там нанесли удар по "огневым точкам".

При этом, по данным некоторых армянских СМИ, координаты всех позиций и местоположений техники ВС Армении в Карабахе Азербайджану передала якобы россия. После этого "миротворцы" отошли из указанных мест.

По словам помощник президента Алиева, основная цель операции Азербайджана в Карабахе — "уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима".

На фоне всего вышесказанного в Армении начались гражданские волнения. На улицу вышли протестующие из-за ситуации в Карабахе и уже перекрыли проспект рядом со зданием правительства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Армения обратилась к ООН из-за обострения в Карабахе.