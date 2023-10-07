Военная поддержка и не только: США отреагировали на нападение на Израиль

В США обеспокоены тем, как развивается ситуация в Израиле

В США отреагировали на атаку боевиков ХАМАС по Израилю. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у израильтян есть право на самооборону.

Его заявление опубликовано на сайте Минобороны США. Также сообщается, что Америка в ближайшее время проведет переговоры с Израилем.

"Я внимательно слежу за развитием событий в Израиле. Наша приверженность праву Израиля на самооборону остается непоколебимой, и я выражаю соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на мирных жителей", — сказано в заявлении.

Также Ллойд Остин добавил, что Пентагон в ближайшие дни будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма.

Как пишет The Times of Israel, в ближайшее время пройдут переговоры премьера Биньямина Нетаньяху с американским президентом Джо Байденом.

Отметим, что США являются военными союзниками Израиля и оказывают регулярную помощь с 1987 года. Программа поставок вооружения Тель-Авиву (Foreign Military Financing, FMF) является крупнейшей из всех аналогичных программ, которые реализуют Штаты в настоящее время. О таком формате сотрудничества сейчас ведет переговоры и Украина.

Больше о ситуации в Израиле к этому часу читайте в материале: "Хамас устроил кровавую резню и захватил часть Израиля: какая ситуация Ближнем Востоке (обновляется)".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему ХАМАС напал именно сейчас и какие последствия эта атака несет для Украины. Эксперты проанализировали ситуацию и предположили дальнейшее ее развитие.