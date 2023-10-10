Перерастут ли бои в Секторе Газа в большую войну? Эксперт назвал срок, когда все станет ясно

Украина тоже может пострадать от этой войны

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль может перерасти в большую войну на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил эксперт в сфере обороны и безопасности Олег Стариков.

Он также рассказал, главное условие, при котором вооруженный конфликт может масштабироваться. Мысли по этому поводу военный аналитик озвучил в комментарии "Телеграфу".

По мнению эксперта, начаться большая война на Ближнем Востоке может в том случае, если спецоперации по уничтожению ЦАХАЛом террористов ХАМАСа затянется. "Если события затянутся более чем на 10 дней, будет существовать большая вероятность включения в конфликт новых участников, сначала через своих прокси (подконтрольные боевые организации и группировки. – Ред .), а затем и на уровне государств. Ключевой момент: Израиль воюет не с Палестиной, а с ХАМАСом, который является прокси многих стран, и каждая из них имеет свои мотивы и заинтересованности, добавьте к этому ливанскую "Хезболлу", которая намного мощнее ХАМАСа и уже ударила по Израилю с севера. В таком случае конфликт переформатируется из локального в региональный, а затем в еще более масштабный.", — пояснил Олег Стариков.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что территориальные войны остановить сложно, религиозные – почти невозможно. В данном конфликте присутствуют обе составляющие. Поэтому ситуация очень серьезная и может выйти на мировой уровень. Возможно даже применение тактического ядерного вооружения.

По словам военного аналитика, больше всего от этой войны пострадают две страны — сам Израиль и Украина. Ведь военная помощь для нашего государства со стороны США уже сейчас "половинится" для отправки в Тель-Авив.

Стариков подчеркнул, что затягивание конфликта приведет не только к повышению рисков разгорания большой войны, но и к гуманитарному кризису и вспышкам терроризма по всему миру.

Эксперт пояснил, что только в секторе Газа по разным оценкам живет от 600 тысяч до миллиона человек, которые в случае полной блокады территории (соответствующий приказ ЦАХАЛ уже отдан министром обороны Израиля, пишет BBC ) останутся без электроэнергии, воды и пищи.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на третий день после жестокого нападения на Израиль и его ответных действий, высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что группировка открыта для обсуждения возможного перемирия с Израилем. По его словам, террористы якобы уже "достигли своих целей".

Больше информации по этой теме можно найти в эксклюзивном материале "Телеграф" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".