"Целуем в лоб": Иран отреагировал на обвинения в помощи ХАМАС

По мнению Ирана, Израиль понес поражение сразу по нескольким направлениям

В Иране отрицают свою причастность к организации нападения на Израиль. Там говорят, что палестинцы якобы все сделали сами.

Об этом заявил руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи. Он назвал обвинения в адрес Ирана "пустословием".

"Мы целуем в лоб и целуем руки разумных и талантливых проектировщиков операции "Буря Аль-Аксы" и палестинской молодёжи и гордимся ими. Те, кто занимается пустословием, утверждая, будто недавний героический подвиг совершили не палестинцы, ошибаются в расчётах", — сказал он.

Он также заявил, что с начала операции "Потоп Аль-Аксы" Израиль "понес поражение в военной и разведывательных сферах".

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Ранее мы писали о том, что в нападении боевиков на Израиль заметили иранский след.