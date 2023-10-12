Аэропорты Сирии разбомбили: СМИ грешат на Израиль (видео)

Ударов якобы было 3

География войны в Израиле, на который напали боевики ХАМАС, продолжается расшириться. Взрывы раздались в Сирии.

Об этом сообщают сирийские СМИ. Так, по данным Al-Watan, по аэропортам Дамаска и Алеппо были нанесены удары. Утверждается, что к атаке якобы причастны израильские ВВС. Целью были взлетно-посадочные полосы, а после взрывов обе воздушные гавани прекратили свое функционирование. По информации газеты, в окрестностях международного аэропорта Дамаска работает ПВО

Издание "Newsru.co.il" пишет, что власти Сирии уже подтвердили удары и также обвинили в них Израиль. Ссылаясь на оппозиционные источники в Сирии журналисты пишут, что в результате атаки взлетные полосы были якобы разрушены. Также утверждается, что ударов было 3 и еще один был якобы нанесен по военной базе возле Алеппо.

В то же время в сети распространяются видео, на которых, как утверждается, запечатлено место прилета. На кадрах видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

Как пишет NEXTA, из-за взрывов самолёт, следовавший из Ирана в Сирию, был вынужден развернуться из-за удара по сирийским аэропортам.

В Израиле пока никак не комментируют ситуацию.

Напомним, что "Телеграф" следит за событиями в Израиле в режиме онлайн: Израиль сносит Сектор Газа после атаки ХАМАС: хроника новой войны на Ближнем Востоке (обновляется).

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

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