Началась тревога и гремели взрывы: Шольц в Израиле экстренно покинул самолет и лег на землю (видео)

После случившегося Олафа Шольца отвезли в безопасное место

Делегация канцлера Германии Олафа Шольца, которая прибыла с визитом в Израиль, вынуждена была сойти с самолета в Тель-Авиве и лечь на землю из-за объявленной воздушной тревоги. Затем немецких гостей перевезли в укрытие.

Сигнал тревоги сработал аэропорту Бен-Гурион прямо перед тем, как самолет с делегацией должен был вылететь. Всем пассажирам пришлось выйти и для безопасности лечь на взлетную полосу. Об этом пишет Bild, а соответствующие фотографии на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) опубликовал немецкий журналист Александр Робин.

После случившегося Олафа Шольца отвезли в укрытие. Однако за это время он стал свидетелем двух взрывов в результате работы ПВО. В то же время самолет и автомобиль тщательно проверили и после временной эвакуации рейс отправился в Каир.

В материале отмечается, что канцлер Германии стал первым главой правительства, который посетил Израиль после нападения ХАМАС 7 октября. В ходе визита Олаф Шольц выразил свою солидарность с Израилем.

Также видео со взлетной полосы опубликовала немецкая репортер Сара Сиверт на своей странице в соцсети Х. На нем слышен сигнал тревоги и показано, как все начинают ложиться на землю.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились слухи о якобы отказе Израиля в визите Владимира Зеленского. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук объяснил, какой ситуация есть на самом деле.