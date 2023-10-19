Байден обратится к американцам по поводу Украины и Израиля: что известно

Обращение прозвучит после его поездки в Израиль

Президент США Джо Байден, который накануне совершил визит в Израиль, 19 октября (по киевскому времени в ночь на 20) обратится к американской нации. Темой обращения будут войны в Израиле и Украине.

Об этом сообщается на сайте Белого дома. Уточняется, что в частности Байден будет говорить об ответе Соединенных Штатов на террористические нападения ХАМАС на Израиль и жестокую войну россии против Украины.

Обращение президент США сделает из Овального кабинета Белого дома. Оно начнется 19 октября в 20:00 по восточному времени (20 октября в 3:00 по Киеву).

Стоит отметить, что обращение прозвучит после визита главы США в Израиль. Его цель была в том, чтобы дать сигнал врагам Израиля не регионализовать конфликт и продемонстрировать солидарность с израильтянами в это тяжелое для страны время.

Важным моментом также является то, что ранее появилась информация, что Джо Байден намерен предложить Конгрессу голосовать за выделение военной помощи Израилю и Украине в одном пакете. Однако некоторые республиканцы заявили, что будут противодействовать попыткам связать помощь Израилю с помощью Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по данным западных СМИ, президент США Джо Байден тайно одобрил решение отправить ATACMS в Украину еще 30 августа. Во вторник, 18 октября, Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты для результативных ударов по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске.