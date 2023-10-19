Китайские надежды путина: суждено ли им сбыться и договорятся ли Байден и Си Цзиньпин

В условиях экономического упадка авторитарные режимы думают о маленьких победоносных войнах или прибегают к иным авантюрам

Российский диктатор владимир путин впервые совершил заграничный визит вне рамок постсоветского пространства с момента выдачи в марте 2023 года ордера на его арест Международным уголовным судом в Гааге. Ставшего изгоем в западном мире путина соблаговолил пригласить для участия в III Международном форуме "Один пояс — один путь" председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" китайский вояж путина в ракурсе российско-украинской войны. Речь также шла о перспективах встречи американского и китайского лидеров, которая может состояться в ноябре.

Путинские планы и китайская реальность

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова Владимир Дубовик, преподающий и в США, рассуждает:

"Думаю, это очередной раунд попыток рф убедить Китай оказать ей более существенную поддержку. Пока Пекин вел себя довольно осторожно. Не исключено, что на фоне расширения ассортимента оружия, которое страны Запада передают Украине, позиция Пекина изменится".

По мнению эксперта, на фоне стабилизации линии фронта свежая помощь может помочь одной из стран. Он не исключает также, что путин хотел бы подключить Си к новым попыткам заключить мир на условиях москвы.

По мнению главы Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергея Гармаша, трудно сейчас делать выводы по итогам путинского наскока в Китай, потому что часто, вероятно из-за сложностей перевода, китайцы дезавуируют свои же громкие заявления.

"Как было с фразой о "безграничной дружбе" КНР с рф, на которую многие обратили внимание во время мартовского визита Си Цзиньпина в москву. Оказалось, что "безграничная дружба" имеет какие-то границы. И покупать у рф больше газа, чем ему надо, делать совместные проекты, которые ему не интересны, Китай не намерен. Сейчас вновь звучали какие-то позитивные для россиян заявления из Пекина. Но насколько безграничной будет поддержка рф со стороны Китая — сказать сложно. Ведь он заинтересован ослаблением россии, в том числе войной в Украине, и преследует всегда исключительно свои прагматичные цели, в том числе в торговле", — поясняет эксперт.

Он отмечает, что показателен в этом смысле недавний случай, когда КНР отказалась покупать российскую электроэнергию по завышенным ценам.

"Тут, скорее, следует говорить не о неком стратегическом союзе между Китаем и россией, а об использовании последней КНР в своих геополитических интересах, — считает Сергей Гармаш. — Думаю, сейчас для Китая — очень благоприятный момент для переговоров с путиным. Мало того, что на него имеется ордер на арест от МУС, так еще и недавно Парламентская Ассамблея Совета Европы призвала ЕС не признавать легитимность путина после выборов в рф 2024 года".

То есть, продолжает эксперт, если путин, альтернативы которому россияне, похоже, не видят, не будет признан Западом, то ему придется опираться только на Восток, на часть Глобального Юга. И тут Китай получает еще более серьезные рычаги влияния на рф, чем сейчас. Ведь путин еще больше становится зависим от Пекина, которому это выгодно.

"И в этом смысле очень интересны будущие переговоры Байдена с Си, которые могут состояться в ноябре, — считает Сергей Гармаш. — В принципе, россия может стать там одним из предметов торгов. Но, похоже, пока ситуация не созрела к тому, чтобы Китай серьезно вмешивался в российско-украинскую войну. Скорее всего, он продолжит умеренно поддерживать рф, как делал это с начала ее вторжения в Украину. Надеясь, что эта война еще больше измотает и ослабит и россию, и Запад. Что на руку КНР. Поэтому в ближайшее время ожидать смены политики Пекина не приходится".

По мнению эксперта, даже если какие-то очаги напряжения в результате переговоров Байдена с Си удастся снять, это скорее будет их дипломатическое тушение. А естественные противоречия между США и КНР никуда не денутся, продолжая углубляться.

Си выжидает, путин умоляет, Байден зондирует

Политолог-международник, политический эксперт аналитического центра "Фонд гражданской дипломатии" Георгий Кухалейшвили не думает, что визит путина в Китай стоит увязывать с выходом россии из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"С момента подписания в 1996 году этот документ не ратифицировало необходимое количество государств для его вступления в силу. Поэтому жест рф не имеет какого-то практического значения. Скорее — очередная попытка нагнать жути на западных партнеров и дать понять, что режим путина ставит себя выше международного права и будет делать то, что посчитает нужным вопреки правовым нормам и ограничениям. Возможно, этим россияне дают понять, что они собираются углублять разработку ядерного оружия.

Что касается предоставления Украине американских ATACMS, то переговоры об этом велись давно — и россияне, наверняка, рассматривали вариант их передачи ВСУ. Не думаю, что именно это событие стало поводом для визита, учитывая, что о затяжной войне первыми заговорили в кремле. Вполне логично, что Украина будет добиваться предоставления высокоточного оружия западного производства, чтобы выбить россиян с оккупированных территорий по мере затягивания конфликта", — отмечает эксперт.

Комментируя собственно общение Си Цзиньпина с путиным, Георгий Кухалейшвили отмечает, что китайский и российский лидеры обсудили вопросы торговли, финансов, сотрудничества в политической сфере, затронули тему войны в Украине.

"Учитывая, что путин не стал вдаваться в детали разговора и даже подчеркнул, что обсуждал с китайским лидером наедине конфиденциальные вопросы, вероятно, речь шла о сферах, которые могут навредить международному имиджу Пекина и ухудшить отношения с Западом. Думаю, что путин выступил в роли просящего, а Си Цзиньпин в качестве старшего партнера, который может извлечь свою выгоду в обмен на определенную помощь стране-изгою", — отмечает эксперт.

Он предполагает, что Китай может содействовать поставкам в россию товаров и технологий двойного назначения, микросхем, процессоров, которые предприятия рф могут использовать в производстве ракет.

"В стратегии о развитии китайско-российских отношений до 2030 года, которую путин упомянул на пресс-конференции, основной акцент как раз на укреплении торговли, развитии новых маршрутов, транспортных коридоров между россией и Китаем. Они хотят вплести схемы "параллельного импорта" (так в рф называют контрабанду и контрафактные поставки запрещенных товаров и технологий. — Ред.) в контекст сотрудничества рф и КНР в рамках инициативы "Один пояс — один путь". Также россии нужны деньги на долгую войну с Украиной в условиях санкций — и Китай может выступить в качестве кредитора. Можно говорить о том, что рф переориентируется на КНР, стремясь компенсировать те потери в отношениях с ЕС, которые повлекли за собой санкции", — поясняет эксперт.

Китаю, по его словам, это тоже выгодно, так как взамен он может попросить неограниченный доступ к российским ресурсам.

"В упомянутой стратегии как раз делается упор на сотрудничестве в сфере нефти и газа, на кооперации приграничных регионов россии и Китая, — продолжает Георгий Кухалейшвили. — В общем же визит говорит о том, что москва и Пекин продолжать противопоставлять себя Западу в рамках БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств — Бразилии, россии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, который вскоре может расшириться за счет прием других членов) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, куда входят на данный Китай, рф, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия, Пакистан, а с 4 июля 2023-го еще и Иран) и формировать отдельный полюс влияния вместе со странами Глобального Юга. В обмен на китайскую поддержку, россия будет поддерживать всевозможные телодвижения Си Цзиньпина, в том числе усилия по присоединению Тайваня".

Эксперт акцентирует, что если Си Цзиньпин предоставит путину финансовую помощь и технологии для поддержания на плаву российской экономики, то война затянется, а москва будет пытаться измором заставить Украину и Запад начать переговорный процесс о мире на условиях россии, сохраняя за собой захваченные территории. Что, понятно, для нас неприемлемо.

Размышляя о перспективах встречи лидеров КНР и США, собеседник "Телеграфа" высказал сомнение, что Си Цзиньпин будет договариваться с Джо Байденом о чем-то глобальном и долгосрочном. Хотя бы потому, что срок каденции последнего истекает в следующем году.

"Скорее всего, Китай дождется результатов президентских выборов в США в ноябре 2024 года, а уже потом станет принимать решения — каким образом пересматривать отношения с Вашингтоном и стоит ли это делать в принципе. Не думаю, что нас ждет разворот американо-китайских отношений на 180 градусов. Американцев явно беспокоят сближение КНР с Ираном и россией, вопрос Тайваня, перспективы торгово-экономических отношений. Штатам не выгодно формирование глобального российско-китайского тандема с сателлитами из стран Глобального Юга.

Так что Байден скорее хочет прозондировать почву, — прогнозирует Георгий Кухалейшвили. — В то же время китайская экономика сегодня переживает не слишком благоприятные времена. В КНР растет количество безработных, банкротятся строительные компании, наблюдается спад производства. В таких условиях авторитарные режимы начинают думать о маленьких победоносных войнах или прибегать к иным авантюрам ради отвлечения общества от проблем. Поэтому Китай вместе с россией так активно спекулируют на теме западной угрозы".