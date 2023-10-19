Израиль воюет: боевые действия перекинулись на Западный берег Иордана

Израильские силы безопасности проводят контртеррористическую деятельность в Нур-Шамсе

В лагере беженцев Нур-Шамс на западном берегу реки Иордан ведутся бои подразделений ХАМАС с израильскими войсками. ЦАХАЛ заявил о нанесении авиаудара по вооруженным террористам. Несколько боевиков были в результате ликвидированы.

Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля. Отмечается, что израильские силы безопасности проводят контртеррористическую деятельность в Нур-Шамсе со вчерашнего вечера. На данный момент задержаны 10 разыскиваемых подозреваемых и обезврежено несколько готовых к использованию взрывных устройств.

The Times of Israel пишет, что Армия обороны Израиля опубликовала сегодня видео, на котором виден удар беспилотника по группе палестинских боевиков в Нур-Шамсе.

"Полиция сообщает, что 10 офицеров были ранены, в том числе один в тяжелом состоянии, в результате взрыва бомбы в лагере беженцев Нур-Шамс, расположенном недалеко от города Тулькарем на Западном Берегу", — говорится в сообщении.

В то же время Bild информирует о том, что Германия перебросила на Кипр спецназ. По одной из версий это сделано для того, чтобы освободить немецких заложников в Газе.

Отмечается, что на Кипр прибыли бойцы Командования сил специального назначения (KSK) — элитного спецподразделения бундесвера. В случае необходимости их могут задействовать для эвакуации граждан Германии из Ливана и Израиля, сообщают SWR и RND со ссылкой на источники в бундестаге.

Кроме того, на Кипр были направлены подразделения МВС Германии, а также полицейский спецназ GSG 9, специализирующийся на освобождении заложников. В регионе сосредоточены военно-транспортные самолеты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в секторе Газа была ликвидирована женщина-"символ" ХАМАС. Она входила в состав политбюро движения боевиков.