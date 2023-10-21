Ливан обстреливает Израиль, а в Каире проходит "мирный саммит": что сейчас происходит на Ближнем Востоке

США и Израиль решают дальнейшую судьбу сектора Газа

Операция "Наземные мечи", которую Израиль начал против ХАМАС в ответ на атаку, длится уже 15 день. Известно, что ЦАХАЛ освободил двух заложников, продолжаются удары по сектору Газа и Ливану.

Хроникой событий делится издание "Вести". США продолжают оказывать армии Израиля военную помощь.

Так, в сети показали фото двух освобожденных гражданок США из плена боевиков ХАМАС, это мать и дочь. Представители террористического движения заявили, что это показательное освобождение. Его цель — показать всему миру, что заявления о жестокости ХАМАС якобы являются ложью. Также, по информации боевиков, количество жертв в газе достигло 2385 человек убитыми и 13 тысяч раненными, однако информация требует официального подтверждения.

Вместе с тем армия Израиля готовится к расширению военных действий.

"Наша бригада сосредоточила силы и готова к выполнению любого задания. Мы смотрим врагу в глаза и говорим: "Больше никогда". Народ Израиля жив, мы исполняем волю народа. Мы победим", — сказал бригадный генерал ЦАХАЛ Яир Цукерман.

Также стало известно, что Южный Ливан обстрелял северную часть Израиля, мошаву Маргалийот из минометов, а также район Хар-Дов ракетами. Ранения получили два иностранных рабочих, граждане Таиланда. Их доставили в больницу с ранениями легкой и средней степени тяжести. В ответ на обстрел танки ЦАХАЛа открыли огонь по району, из которого были выпущены ракеты, а также ударили при помощи БПЛА. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа отвечает огнем на запуск из Ливана противотанковых ракет в направлении кибуца Ханита.

На фоне этих событий Великобритания призвала ЦАХАЛ действовать более сдержанно.

"Мы призвали Армию обороны Израиля к сдержанности и уважению норм международного права. Мы обратили особое внимание на необходимость беречь жизни гражданского населения сектора Газы", — заявил на "мирном саммите" в Каире глава британского МИД Джеймс Клеверли.

На этом же саммите власти Саудовской Аравии заявили, что не будут изгонять жителей Газы из собственных домов. Они назвали такой шаг неприемлемым. А США и Израиль проводят консультации по вопросу о будущем сектора Газы после уничтожения режима ХАМАС, передает Bloomberg. Рассматривается несколько вариантов, в том числе создание на территории Газы временного правительства при поддержке ООН или прямое участие арабских государств в управлении сектором.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известная эко-активистка Гретта Тумберг попала в скандал из-за поддержки боевиков ХАМАС. Девушка объявила забастовку в знак солидарности с Палестиной и Сектором Газа и призвала к прекращению огня.