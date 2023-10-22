Уничтожили командный центр боевиков: Израиль ударил по аэропортам и мечети (фото, видео)

В мечети располагалась террористическая ячейка ХАМАС и Палестинского исламского джихада

Сирия заявляет, что утром 22 октября Израиль нанес авиаудары по аэропортам Алеппо и Дамаска, в результате чего были повреждены и выведены из строя взлетно-посадочные полосы. За последний год оба аэропорта неоднократно подвергались ударам.

Об этом пишет The Times of Israel, ссылаясь на сирийское государственное информационное агентство SANA. Отмечается, что в Дамаске один гражданский работник был убит, а другой был ранен.

"За последний год оба аэропорта неоднократно подвергались ударам, поскольку Израиль, как полагают, активизирует усилия по предотвращению поставок современного оружия из Ирана своим различным ближневосточным доверенным лицам, главным из которых является ливанская террористическая группировка "Хезболла", — говорится в материале.

Тем временем российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров в своем Telegram-канале опубликовал информацию о том, что ЦАХАЛ атаковал мечеть-штаб террористов в городе Дженин.

"Обнаружен вход в подземный террористический город. В мечети Аль-Анацари располагалась террористическая ячейка ХАМАС и Палестинского исламского джихада, которые планировали совершить теракт в ближайшее время. На фото схемы расположения входов в подземелье", — написал журналист.

Он также добавил, что ХАМАС в привычной для себя манере прикрывается гражданскими. Потому входы в подземелье боевиков, как правило, расположены в самых надежных местах, таких как в мечети, школы, больницы и жилые дома.

Известно, что самолет ЦАХАЛа атаковал подземный диверсионный туннель, проложенный в мечети "Ан-Насри" в Дженине, и ячейку боевиков ХАМАСа и Исламского джихада. Группировка хотела в ближайшее время совершить диверсию.

Фото - пресс-служба ЦАХАЛа

Есть информация о раненых среди мирных жителей. В сети тем временем появляется все больше фото и видео с места происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что террористы ХАМАС, совершившие нападение на Израиль, связаны с россией. Удалось выяснить, какая компания занимается этой поддержкой.