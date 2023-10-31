Новая трагедия в Секторе Газа: палестинцы заявляют о прилете в лагере беженцев (видео, фото)

Израиль ситуацию пока не комментировал

В Секторе Газа, где происходит противостояние Израиля и ХАМАС, снова трагедия. Мощнейший взрыв прогремел прямо в лагере беженцев в Джабалия, что на севере региона.

Об этом сообщают западные СМИ. Так, по данным агентства AFP, которое ссылается на заявление Министерства здравоохранения сектора Газа (контролируется ХАМАС), в результате удара по лагерю беженцев уже известно о как минимум 50 погибших. Еще 150 человек получили ранения. Некоторые до сих пор находятся под завалами зданий.

В трагедии Минздав Газы обвиняет Израиль, который якобы нанес удар по этому месту скопления людей. На многочисленных фото и видео с места событий можно увидеть гигантскую воронку от взрыва и десятки тел, которые вытаскивают из-под глыб бетона. Данные материале мы не публикуем тут по морально-этическим соображениям, но увидеть их вы можете, перейдя по ссылкам сюда или сюда.

На видеозаписях с места событий журналисты AFP насчитали около 47 трупов. Удар был настолько мощным, что некоторые палестинцы не сразу поняли, что произошло. Как отмечает один из очевидцев, он сначала подумал, что произошло землетрясение. Он добавил, что люди до сих пор "перевозят останки детей, женщин и стариков".

Позже в Минздаве Газы заявили, что Израиль якобы сбросил на это место 6 1-тонных бомб из-за чего квартал был полностью разрушен. Число жертв, по предварительным данным, выросло уже до 400. Примечательно, что МВД Газы (еще одна структура ХАМАСа) объявил о "400 убитых и раненых", а затем сообщил, что были убиты "более 100 человек".

Как отмечают израильские СМИ, ЦАХАЛ ранее настаивал на том, чтобы все мирные жители покинули северную часть сектора Газы, которая фактически полностью была превращена ХАМАСом в военный плацдарм с подземными коммуникациями.

Напомним, что прошлая масштабная трагедия в Газе произошла в средине октября. Тогда произошел сильнейший взрыв в баптистской больнице Аль-Ахли Аль-Араби. Хамас заявлял о почти 500 погибших и обвинял в ударе Израиль, но ЦАХАЛ утверждает, что на заведение упала не их бомба.

Ранее мы писали о том, что боевики в Йемене объявили войну Израилю и нанесли ракетный удар.