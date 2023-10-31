Наземная операция в Секторе Газа: как продвигаются израильские войска (карта)

Израильские войска наступают с трех сторон

Силовое противостояние между армией обороны Израиля и боевиками ХАМАС набирает обороты, а сложные бои ведутся, в том числе и в обширной системе тоннелей.

Как сообщает Times of Israel, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что продвижение становится все более сложным, поскольку бои ведутся все глубже на территории, подконтрольной ХАМАС.

При этом, он отметил, что лишь во время боя за оплот боевиков в районе Джабалия погибли двое израильских военных.

Кроме того, он прокомментировал запуски ракеты и беспилотников со стороны йеменских хуситов, отметив, что они пытаются отвлечь внимание от Газы.

"Мы по-прежнему сосредоточены на боевых действиях в секторе Газа", — подытожил он.

Вместе с тем, проект War Mapper в соцсети X сообщил, что Израиль продолжает наступление по трем основным маршрутам — на севере и северо-востоке Газы, а также к югу от города.

Наступление Израиля

Также в СМИ обнародовали карту подземных тоннелей ХАМАС, которая наглядно иллюстрирует то, насколько они обширны.

Как сообщалось ранее, в ходе атаки Израиля по Сектору Газа 31 октября в районе Джабалия был ликвидирован один из главарей ХАМАС. К слову в министерстве здравоохранения Газы говорят, что удар пришелся на лагерь беженцев из-за чего 50 человек погибло.