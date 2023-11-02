Эра "звездных войн" началась: почему запуск ракеты Йемена по Израилю стал историческим

Цели были перехвачены вне границ Израиля

Над Красным морем 31 октября произошло первое в истории человечества боевое столкновение за пределами атмосферы. Речь идет выпущенной по Израилю из Йемена ракете, которая была успешно перехвачена системой ПРО "Хец".

На своей странице в Facebook блогер Сергей Наумович написал пост, в котором провел анализ по данной ситуации на основе открытых данных в сети. По его словам, это действительно знаковое событие и "эпоха звездных войн объявляется открытой".

Для справки: Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), известная также как "Звездные войны" представляет собой долгосрочную программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Главной ее целью является создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования.

"Баллистическая ракета средней дальности была выпущена с контролируемой хуситами территории Йемена в направлении израильского города Эйлат. Судя по имеющимся (пока еще малочисленным) данным, это была баллистическая ракета рода Буркан (араб. Burkan – вулкан), вероятно, модели Буркан-2. Это была жидкотопливная одноступенчатая ракета с отделяющейся головной частью — развитие старой советской Р-17 "Эльбрус" (НАТО: Scud-B), вероятно, созданная с иранской технической помощью — способна преодолеть дистанцию более 1000 километров", — написал он.

Автор поста подчеркнул, что к моменту боевого столкновения боевая часть ракеты отделилась от корпуса и падала на территорию Израиля из космического пространства на скорости около 3 км/с. В то же время ей навстречу летела противоракета по атмосферному перехвату "Эрроу-3".

"Принятая на вооружение в 2017 году, эта двухступенчатая твердотопливная ракета являла собой плод почти десятилетних усилий израильского концерна Israel Aerospace Industries и американской корпорации Boeing по созданию высотного перехватчика, способного перехватывать ракеты большой и средней. Их боевая нагрузка безвредно развеялась бы, не достигнув территории Израиля. Шесть лет эти ракеты стояли на вооружении в ожидании своего времени. 31 октября 2023 года их час наступил", — добавил блогер.

Известно, что старт и полет этой ракеты был зафиксирован наземным радаром EL/M-2080 "Грин Пайн". Он способен обнаруживать цели на дистанции более 900 километров. Когда были проведены все необходимые расчета, был дан приказ на перехват.

Столкновение произошло на высоте чуть менее сотни километров, на скорости сближения, что суммарно превышало шесть километров в секунду. Бой продолжился лишь доли секунды — и все, что осталось после него, было облако перегретого газа и стремительно рассеивающейся пыли.

"31 октября 2023 года человечество открыло историю войны в космосе. Перехват израильской противоракетой "Эрроу-3" боевой части йеменской баллистической ракеты средней дальности явился первой боевой операцией, прошедшей за пределами земной атмосферы. Это тоже первый случай, когда баллистическая ракета средней дальности была уничтожена противоракетой в реальной боевой обстановке", — объяснил Сергей Наумович.

Йеменская ракета была уничтожена вне атмосферы. Ее нагрузка, каким бы оно ни было, безвредно развеялось в десятках километров над землей. В противостоянии баллистического меча и противоракетного щита первый раунд остался за обороной.

"От себя добавлю: дроны, конечно, дроны, но и на другом полюсе технологий выходят на новый уровень. И кто бы мог подумать, что этот процесс начнется благодаря немытым йеменским партизанам. Да, понимаю, что это не котики, но кому интересно, тот оценит", — подытожил он.

Израильское аэрокосмическое агентство при этом подтверждает данную информацию на своей странице в Facebook. Там был опубликован пост, в котором сообщено, что система обороны дальнего радиуса действия "Стрела", разработанная израильской аэрокосмической промышленностью, успешно перехватила ракеты, нацеленные на израильскую территорию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 31 октября йеменские хуситы объявили Израилю войну. При этом они обстреляли страну баллистикой.