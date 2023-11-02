КНДР массово закрывает свои посольства: в этом замешана россия

Уже известно о закрытиях посольств в Уганде и Анголе

Лидер КНДР Ким Чен Ын начал масштабное сокращение посольств Северной Кореи, полагая, что он сможет получить больше прибыли от сделок с кремлем насчет продажи оружия, чем от дипломатических представительств.

На данный момент известно о закрытиях посольств в Уганде и Анголе. Также в планах у Пхеньяна закрытие консульства в Гонконге, более десяти своих дипломатических учреждений в Африке и других странах, в том числе и Испании. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению Министерства объединения Южной Кореи, это происходит по той причине, что у Ким Чен Ына заканчиваются деньги, чтобы поддерживать свои дипломатические учреждения. Сейчас в Пхеньяне 47 посольств, три консульства и три представительства.

Закрытие посольств, видимо, произошло на фоне того, что КНДР активизировала прибыльный бизнес, отправляя боеприпасы в россии

В материале отмечается, что посольства Северной Кореи занимают в дипломатическом мире необычное место: Штаты, Великобритания и другие страны обвиняют многие из них в разработке незаконных финансовых схем для финансирования своей деятельности, закупки предметов роскоши для руководителей в Пхеньяне и отправки обратно денежных средств, полученных нечестным путем. Северная Корея отрицает любые обвинения в свою сторону.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что стало известно, сколько снарядов Северная Корея отправила россии с августа текущего года. Этого количества должно хватит на несколько месяцев обстрелов.