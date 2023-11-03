Политика не требует не давать оружие Украине и восстановить тесные отношения с москвой

В Германии популярная ультралевая политик-феминист Сара Вагенкнехт решила основать новую партию, имеющую шансы стать мощной силой и перевернуть фрагментированную политику страны. Проблема в том, что Вагенкнехт является поклонницей путина: выступает против предоставления оружия Украине и является сторонницей заморозки войны, предусматривающей территориальные уступки, предлагает снять с россии все санкции и возобновить поставки дешевого российского газа.

Феномен популярности

Сара Вагенкнехт обращается к двум крупнейшим страхам: страху обнищания и беспокойства относительно постоянно растущего числа мигрантов, пишет Bild. Вагенкнехт популярна и обещает многое, но в то же время не объясняет, как она хочет решать проблемы страны. Она обещает увеличить социальные выплаты и в то же время сделать экономику Германии мощнее, не уточняя откуда возьмет средства и на какие шаги пойдет. Ее экономические планы усыпаны конспирологическими ссылками на иностранные монополии.

Харизматическая Вагенкнехт – древнее лицо левой партии Die Linke, она много лет сидела в Бундестаге, постоянно посещает телевизионные ток-шоу, где умеет убедительно представлять самые радикальные идеи. На днях политика решила основать собственную партию, названную в честь себя самой — "Альянс Сары Вагенкнехт — за ум и справедливость" или если коротко "Bündnis Sahra Wagenknech" (BSW). И сразу же BSW набрала 12% поддержки в опросе Bild, уступая Зеленым.

Издание Politico пишет, что партия Вагенкнехт может добиться того, чего не удавалось ни одной мейнстримной партии — уменьшить поддержку растущей в популярности ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD), достигая 22 %.

"На Вагенкнехт обращают внимание из-за того, что она давно имеет склонность к радикальным позициям. Когда она достигла политического возраста, даже Die Linke была озабочена тем, что она апологет Сталина. Но политика Вагенкнехт изменилась с возрастом. Ее коммунизм был смягчен увлечением свободным" Она также становится все более критической относительно иммиграции, политики Германии в отношении Covid-19, санкций против россии, климатических протестующих и "левых", — сказал Дитмар Барч, сопредседатель парламентского комитета партии, Der Tagesspiegel.

Подруга путина

Вагенкнехт — еще тот голубь мира, потому что постоянно призывает остановить войну в Украине, но путем, который понравился бы только владимиру путину. То есть это требования остановить оружие Украине и призывы к мирным переговорам с агрессорами путем замораживания войны на уже существующих линиях столкновения. Вот

10 февраля Сара Вагенкнехт и Алиса Шварцер опубликовали на сайте change.org петицию под названием "Манифест за мир". Там утверждалось, что Украина не может вести войну против атомного государства, поэтому войну можно окончить только за столом переговоров.

"Мы призываем канцлера прекратить эскалацию поставок оружия сейчас! Он должен возглавить крепкий альянс на немецком и европейском уровнях для прекращения огня и мирных переговоров. Потому что каждый потерянный день стоит еще до 1000 жизней — и приближает нас к третьей мировой войне", — говорится в текст.

Петиция вызвала только критику и не набрала нужных голосов

Целый ряд политиков и общественных деятелей подвергли критике этот документ, а большинство крупных немецких СМИ отреагировали на "Манифест за мир" в исключительно резкой манере. Кроме того, от Сары Вегенкнехт дистанцировались даже некоторые ее соратники из Die Linke.

Вот еще одна ее цитата об Украине:

"Если говорить об агрессоре, то какая политика США? россия имеет законные интересы безопасности, но Запад годами игнорировал их. Он унизил россию расширением НАТО на восток и запланированным размещением ракет. Понятно, что россия хочет не дать Украине вступить в НАТО. Поэтому сейчас путин поставил знак стоп".

Далее 25 февраля Вагенкнехт и Шварцер организовали демонстрации "Восстание за мир", где предупреждали об угрозе эскалации войны в Украине из-за поставок западных вооружений и призвали правительство начать мирные переговоры. Критики называют эти призы "наивными" и даже опасными. В апреле Вагенкнехт поддержала Пасхальные марши, проходившие под лозунгом "Побеждать надо миром, а не войной", призвав свое правительство "опомниться и продолжить переговоры о компромиссном мире".

Вагенкнехт и ранее подыгрывала кремлю, с 2015 года, называя вторжение россии на Донбассе "гражданской войной, которую поддерживают неонацисты". Она регулярно оправдывает войну возможным членством Украины в НАТО, критикует санкции против россии.

Каковы ее шансы

Вагенкнехт намерен начать работу своей новой партии в начале следующего года с намерением участвовать в выборах в Европарламент в июне следующего года, а также в сентябре 2024 на выборах в земли Бранденбурга, Тюрингии и Саксонии. Это опорные пункты AfD, где ультраправая партия лидирует в опросах. План Вагенкнехт создать новую партию также является сильным ударом для левых, которые теперь лишатся 10 из своих 38 законодателей в немецком Бундестаге, пишет Politico.

Если верить первым опросам, она заберет голоса не только от своего бывшего политического дома, но и правоцентристского ХДС, левых Зеленых и FDP, пишет Guardian. Однако больше всего Вагенкнехт пытается обратиться к части избирателей AfD. Большая часть успеха партии на последних выборах, как она утверждает, связана с немцами, которые "не голосуют за AfD, потому что они правы. Они голосуют за AfD, потому что они злые". Попытки Вагенкнехта откачать протестных избирателей AfD пока кажутся единственным жизнеспособным планом смягчить успех ультраправой партии на выборах.

Ранее "Телеграф" писал, как немецкий друг путина Герхард Шредер рассказал, как был "посредником" в переговорах Украины и россии.