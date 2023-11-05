Израильский министр предложил сбросить ядерку на Сектор Газа: что об этом думает Нетаньяху

На слова министра быстро отреагировал премьер-министр Израиля

На фоне наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа Израиль всколыхнул громкий скандал. Там местный чиновник предложил сбросить на ядерную бомбу на противника.

Об этом пишет The Times of Israel. Так, по словам ультраправого министра наследия Амиха Элияху, ядерный удар по Газе стал бы "одной из возможностей". При этом, когда ему напомнили, что в Секторе Газа находится около 240 заложников, он заявил, что на войне есть жертвы.

"Я молюсь и надеюсь на их возвращение, но война имеет свою цену. Почему жизнь похищенных, освобождение которых я очень хочу, важнее жизни солдат и людей, которых потом убьют", — говорит министр.

Также Элияху считает, что Сектору Газа не нужно оказывать гуманитарную помощь, потому что "мы бы не передали нацистам гуманитарную помощь".

На слова министра быстро отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он решительно отверг заявление Элиаху о возможности применения "ядерки". Кроме того, оскандалившийся министр был отстранен от заседания правительства.

"Слова Амихая Элияха оторваны от реальности… Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с самыми высокими стандартами международного права, чтобы предотвратить вред непричастным людям, и мы будем продолжать это делать до победы", — сказал Нетеньяху.

Напомним, ранее мы писали о том, что у США и Израиля три варианта насчет будущего Сектора Газа.