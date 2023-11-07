"Армия РФ вооружается": В Нацассамблее Франции призывают ускорить и увеличить поставки вооружений Украине

Натали Пузырефф рассказала о конструктивном ответе со стороны ЕС

Депутат Национальной Ассамблеи Франции, член комитета по вопросам обороны Натали Пузырефф (République En Marche!), отвечая на вопрос о необходимом ответе стран Запада на заложенные в российском бюджете рекордные 33% на военные расходы, заявила, что конструктивным ответом со стороны ЕС должно стать ответное долгосрочное планирование, существенное наращивание производственных мощностей в сфере ВПК и увеличение поставок вооружений Украине.

Соответствующее заявление французская политик сделала в комментарии Guildhall .

"Во-первых, мы должны учитывать, что военная поддержка Украины должна быть долгосрочной. То есть, государства — члены ЕС должны планировать оказание помощи Украине в долгосрочном забеге, соответственно, это означает, что мы должны производить больше техники и оружия, делать это быстрее и продолжать поставлять больше боеприпасов и вооружений в Украину", — заявила политик.

"Поскольку мы знаем, что на той стороне, российская армия получает все больше и больше техники, по-видимому ее производственные мощности растут, и, как вы упомянули, они вкладывают большие бюджетные усилия в свой оборонный сектор (годовой бюджет РФ предусматривает рекордные 33% расходов на оборону. — Ред.). Итак, в первую очередь нам следует учитывать, что это долгосрочная задача, и нам необходимо расширить наши производственные возможности. Затем мы должны предоставить подробный отчет о ремонте всего вооружения, которое используется на Украине, потому что это касается оперативной готовности, а это очень важно во время длительного конфликта", — подытожила Натали Пузырефф.