Второй фронт для россии: экс-глава ЦРУ рассказал, готов ли кремль к новой войне

В кремле продолжат шантажировать мир ядерным оружием

В настоящее время россия настолько увязла в войне против Украины, что потянуть еще одну войну уже не сможет. Однако количество шантажа и угроз будет расти.

Как рассказал в интервью "Радио Свобода" экс-начальник ЦРУ Дэвид Петреус, сейчас она уже не способна обеспечить безопасность своих союзников и даже не всегда справляется с событиями внутри своих границ.

В частности он напомнил, что кремль не пришел на помощь Армении, которая тоже состоит в ОДКБ, во время обострения с Азербайджаном.

"Я не думаю, что россия хочет иметь больше войн, чем у нее и так. Они даже не могут делать то, что делали раньше, например в Армении. Они не могут делать то, что раньше делали во многих других местах по всему миру и даже в самой россии", — отметил он.

Поэтому, экс-глава ЦРУ отмечает, что второй фронт — это последнее, что нужно москве, поскольку российская армия его просто не сможет потянуть.

Петреус говорит, что поэтому усиливается ядерный шантаж и делаются другие громкие заявления со стороны кремля, но он вряд ли будет провоцировать новую войну и тем более не станут применять оружие массового поражения.

При этом чиновник напомнил, что лидеры США, Китая и Индии публично заявляли, что россия должна забыть о применении ядерного оружия из-за катастрофических последствий. Он отметил, что один из вариантов ответа на его применение также был бы катастрофическим для рф.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующий месяц станет решающим в войне в Украине.