Террорист, "агент ГРУ" и "политзаключенный": у путина появился "конкурент" на президентских выборах в россии

Стрелков с июля 2023 года находится в тюрьме, что не мешает ему время от времени делать громкие заявления

Известный российский террорист, так называемый "агент ГРУ" Игорь Гиркин (он же Стрелков, он же Рунов) заявил, что планирует стать президентом россии. 18 ноября он официально объявил о своем самовыдвижении, как кандидата на выборах в 2024 году.

Об этом сообщил оппозиционный российский канал SOTA. Письмо, где Гиркин объявил о своих намерениях, зачитал на собрании "Русского движения за Стрелкова" (РДС) его сопредседатель Олег Нельзин.

Бывший "министр обороны ДНР", российский террорист Игорь Гиркин был арестован в июле 2023 года. Его, как ни странно, обвиняют в призывах к экстремизму, за что ему грозит до 5 лет тюрьмы. Террорист неоднократно заявлял, что готов "сотрудничать со следствием", но вину по-прежнему отрицает.

До этого Гиркин активно критиковал российские власти за то, что они "неумело ведут войну против Украины". Российские власти очень долго закрывали глаза на все проделки Стрелкова, пока он не перешел границу, начав критиковать уже непосредственно российского диктатора владимира путина – в результате пропагандиста, который слишком развоевался, очень оперативно бросили за решетку. Интересно, что в СИЗО Гиркин фактически отдыхает, а никакого приговора суд так и не вынес, хотя в путинской россии карательная машина террористического режима уничтожает людей за меньшие "провинности".

Кстати, Гиркин находится в международном розыске, а в Нидерландах осенью 2022 года его и еще несколько человек приговорили к пожизненному заключению по делу об аварии самолета рейса MH17 в 2014 году.