"Неограниченный" доступ к оружию: в США придумали оригинальный способ помочь Израилю

В Белом доме нашли лазейку в вопросах помощи Израилю

Президент США Джо Байден хочет дать Израилю неограниченный доступ до оружия и боеприпасов, которые хранятся на американских складах на Ближнем Востоке.

Как сообщает The Intercept, у США еще с 80-х годов есть запасы оружия на многочисленных складах в Ближневосточном регионе. В существующих соглашениях есть положение о том, что Израиль может получать к ним доступ, но лишь по некоторым позициям и в ограниченных объемах.

Однако на фоне масштабной военной кампании против боевиков ХАМАС, Байден хочет снять эти лимиты и тем самым позволить Израилю пользоваться оружием с этих складов.

В настоящее время Израиль может брать то оружие, которе считается устаревшим или же "лишним", но в случае принятия бюджетной поправки эти ограничения будут сняты.

Отмечается, что Байден надеется не только снять рамки, но также отменить ежегодный лимит расходов на пополнение арсеналов, отменить ограничения, касающиеся конкретного оружия, и уменьшить надзор со стороны Конгресса.

В нынешних условиях США тратят около 200 миллионов долларов в год на восполнение запасов оружия на этих складах, однако если поправку удастся принять, то это позволит восполнять их постоянно и в ничем не ограниченных объемах.

Стоит отметить, что такой вариант поможет обойти ограничения Конгресса, поскольку те 14 миллиардов долларов поддержки, которые хотят выделить США в рамках единого пакета помощи Украине и Израилю все еще не приняты из-за разногласий парламентариев.