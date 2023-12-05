Белостоцкого упекли за решетку в 2022 году по обвинению в педофилии

Российские террористы продолжают утилизацию в Украине разнообразного биомусора, которым так богата русская земля. Например, известный российский режиссер Илья Белостокский, когда-то приложивший руку к созданию "Ералаша", отправился на войну прямым ходом из "зоны", где он сидел за развращение несовершеннолетнего мальчика.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Настоящее время" со ссылкой на российских пропагандистов и соцсети Белостоцкого. По данным издания, бывший режиссер еще 5 ноября сообщил, что подписал контракт с министерством обороны россии.

"Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые меня упекли за решетку, и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи", – пафосно написал он.

Известно, что Белостокский был арестован в ноябре 2020 года по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера над ребенком до 14 лет, которые он, по версии следствия, совершил еще в ноябре 2018 года. В июле 2022 года экс-режиссера приговорили к 14 годам колонии строгого режима, но затем переквалифицировали обвинение и смягчили приговор. Ему оставалось сидеть около четырех с половиной лет.

Интересно, что российские пользователи не оценили подобную новость. Комментарии в пабликах российских СМИ по этой новости говорят сами за себя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пути помиловали уже второго каннибала. Он убил четырех человек, а также съел мясо одной из своих жертв.