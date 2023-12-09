"Путин рассчитывал на это с самого начала": в Белом доме пояснили, почему нельзя прекращать помощь Украине

Помочь Украине выиграть эту войну — в национальных интересах США

Если США прекратят поддержку Украины и Россия придет на границы НАТО, придется начать действовать в соответствии с пятой статьей Альянса и платить кровью американцев. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Вашингтон прекратит поддержку Киева, это было бы для него большим подарком.

"И как я уже говорил, если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас высока, подумайте о том, сколько уйдет на это национальной казны и крови американцев, если нам придется начать действовать в соответствии с нашими обязательствами по статье пятой", — заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что Путин рассчитывал на такое развитие событий с самого начала полномасштабной войны. Он не верил, что Запад может оставаться единым, что НАТО сможет сохранить единство, что Соединенные Штаты имеют достаточную силу.

"Если вы заботитесь о нашей национальной безопасности, вы должны видеть господина Путина таким, какой он есть, вы должны видеть Россию такой, какой она есть, и понимать, что помощь Украине — а они не просят нас физически присутствовать — помощь им выиграть эту войну очень сильно отвечает интересам нашей национальной безопасности и интересам национальной безопасности всех наших союзников в Европе", — резюмировал координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

Как сообщал "Телеграф", первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США и союзники прилагают усилия, в том числе поставками вооружения, чтобы Украина до конца 2024 года смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. В Кремле моментально отреагировали.