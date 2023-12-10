"Нападение - это начало новых правил": ливанская "Хезболла" угрожает США

США оставляют за собой право ответить

Ливанская боевая группировка "Хезболла" обещает усилить свои атаки на военные базы в Соединенных Штатах Америки на Ближнем Востоке. Это будет началом "новых правил ведения боевых действий".

Такое заявление сделал представитель службы безопасности группировки в сообщении в социальной сети. Об этом пишет Reuters.

"Нападения боевиков "Хезболлы" на американские военные базы являются началом новых правил взаимодействия", — сказал представитель группировки.

В материале отмечается, что министр обороны Штатов Ллойд Остин считает группировку ответственной за нападение на американское посольство в Ираке, которое произошло в пятницу, 8 декабря. Он заявил, что США оставляют за собой право на ответ.

Официальные лица США сообщили о более чем 80 нападениях на интересы США в Ираке и Сирии с середины октября. В то же время группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за 11 нападений на американские силы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре ЦАХАЛ нанес несколько авиационных ударов по ракетным установкам Хезболлы. Армия Израиля сделала это в ответ на обстрелы со стороны группировки.