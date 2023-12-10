Бесполезный кусок пластика: оккупанты возмущены качеством протезов, которыми их обеспечивает РФ

Хватит, чтобы отнести бюллетень "за Путина"

Российские оккупанты, которые воюют против Украины и теряют в боях концовку, теперь будут бесплатно получать кусок пластика. Это в России называют более или менее функциональным протезом.

На видео кафир жалуется, что с чудо-средством нереально даже одеться. Нечего и говорить о других действиях.

В теории протез, может быть, и работал бы, но на деле управлять им невозможно, ведь механические движения обеспечивают какие-то ниточки, которые можно простимулировать только другой конечностью. Тяговый протез дает разве что иллюзию наличия руки, а на практике — нелепый кусок пластика.

Россияне жалуются и говорят, что лучше бы взяли деньги, которые выделяют на протез. Однако Минздрав РФ объясняет, что протез полностью выполняет "главную функцию". Вероятно, речь идет, что с его помощью можно донести бюллетень "за Путина" до урны.

Также в видео оккупант отмечает определенные проблемы с выплатами за ранения и пенсией.

Реакция пользователей сети

В сети пользователи откровенно посмеялись над такими технологиями РФ. Мол, большего от диктаторского режима Путина и ожидать не стоит.

Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы на фронте в Украине сейчас понесут ежедневные человеческие потери со скоростью, которая едва позволяет им эти потери восстанавливать. В частности, только за ноябрь 2023 россияне, по данным Вооруженных сил Украины, потеряли на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях более 11 тысяч единиц живой силы.