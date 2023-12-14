В Норвегии под суд пошел российский шпион: Россия его бросила

Россиянин скрывался от вымышленного имени и имел поддельные документы

В Норвегии судят русского шпиона, разоблаченного год назад и под прикрытием работавшего в университете города Тромсе. Россия от своего гражданина отказалась – на запросы норвежской полиции не ответила, а дипломаты заявили, что об этом человеке ничего не знают.

Об этом сообщает норвежское издание VG.no. По данным журналистов, шпион работал под вымышленным именем и имел фальшивые документы на имя гражданина Бразилии Жозе Ассис Джаммарии.

Шпион был задержан еще в октябре 2022 года во время спецоперации. Подозреваемый оказался россиянином Михаилом Микушиным, русским шпионом-нелегалом, который под личиной бразильца выполнял задачи русской разведки.

Россиянину больше года пришлось провести за решеткой. 6 декабря окружной суд Осло оставил Микушина под стражей еще на восемь недель. Интересно, что именно 6 декабря во время суда Микушин впервые был представлен под своим реальным именем – хотя прокурор, ведущий дело, отметил, что следствие и до этого имело убедительные доказательства подделки документов россиянином.

Россия, похоже, от своего гражданина отказалась. Еще в начале расследования норвежская полиция отправила в посольство России в стране письмо, в котором просила дипломатов РФ подтвердить или опровергнуть достоверность данных шпиона, однако ответа они не получили. Также посольство отказалось предоставлять комментарии журналистам – сказав, что "Жозе Ассис Джаммария" якобы не является гражданином РФ.

Впрочем, причастность Микушина к российской разведке доказали сами журналисты, которые с помощью электронной почты подозреваемого обнаружили сначала его аккаунты в российских соцсетях, а позже – фото российского водительского удостоверения россиянина. А когда удалось установить адрес проживания Микушина в России – все вопросы отпали; россиянин зарегистрирован и проживает в жилом комплексе, полностью зарезервированном под квартиры для офицеров ГУ ГШ (бывшее ГРУ) и их семей.

Тем временем в Украине СБУ разоблачила 55-летнего тренера по легкой атлетике, работавшего на ФСБ России. Накануне сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который передавал информацию об ВСУ на юге Украины.