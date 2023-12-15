У Лукашенко объявили внезапную проверку ПВО и ВВС: что известно
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Некоторые подразделения уже приступили к выполнению "боевых задач"
В пятницу, 15 декабря 2023 года, стало известно о внеплановой проверке войск в Беларуси. Это касается Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО).
Министерство обороны Республики Беларусь (РБ) сообщило об этом в своем Телеграм-канале. Ведомство заявило, что определенные подразделения уже приступили к выполнению боевых задач.
"Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач. Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ", ― пишет Минобороны Беларуси.
В сообщении также говорится, что во время этой внеплановой проверки личный состав должен будет обнаружить и условно уничтожить контрольные цели. Отметим, что в Беларуси сегодня празднуют День радиотехнических войск.
"Белорусский Гаюн", отслеживающий военную активность военных в РБ, пишет, что ЗРК С400 есть только у 15-й зенитной ракетной бригады. Ранее авторам проекта удалось выяснить, что систему поставили на боевое дежурство в окрестностях деревни Дуброво в Минской области.
"Телеграф" ранее писал о пожаре на электроподстанции в Витебске. Местные начали обвинять в инциденте Польшу.