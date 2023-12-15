У Лукашенко объявили внезапную проверку ПВО и ВВС: что известно

Некоторые подразделения уже приступили к выполнению "боевых задач"

В пятницу, 15 декабря 2023 года, стало известно о внеплановой проверке войск в Беларуси. Это касается Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО).

Министерство обороны Республики Беларусь (РБ) сообщило об этом в своем Телеграм-канале. Ведомство заявило, что определенные подразделения уже приступили к выполнению боевых задач.

"Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач. Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ", ― пишет Минобороны Беларуси.

Проверка ПВО Беларуси

В сообщении также говорится, что во время этой внеплановой проверки личный состав должен будет обнаружить и условно уничтожить контрольные цели. Отметим, что в Беларуси сегодня празднуют День радиотехнических войск.

Личному составу поставлены задачи

"Белорусский Гаюн", отслеживающий военную активность военных в РБ, пишет, что ЗРК С400 есть только у 15-й зенитной ракетной бригады. Ранее авторам проекта удалось выяснить, что систему поставили на боевое дежурство в окрестностях деревни Дуброво в Минской области.

"Телеграф" ранее писал о пожаре на электроподстанции в Витебске. Местные начали обвинять в инциденте Польшу.