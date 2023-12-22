"Вот это вам вместо сына": в России семье убитого "мобика" подарили кирпич

Вместо сына пропагандисты дали его семье кирпич. Которую потом тоже отобрали

В России родным уничтоженного в Украине мобилизованного Романа Рудакова из Батайска привезли тот самый кирпич, где "мобик" оставил свое послание. По-видимому, это вместо выплат за смерть мужчины, которые в теории положены семьям уничтоженных россиян.

Пропагандистский сюжет опубликовал русский канал. Сюжет очень быстро стал настоящим "хитом" в Сети – пользователи шутят и смеются над бестолковыми российскими пропагандистами.

В июле 2023 года российский оккупант Роман Рудаков пропал без вести во время очередной попытки штурма города Марьинка вместе с восемью российскими солдатами из состава штурмовой группы. Рудакова россияне даже не искали, как и тысячи других окупантов, валяющихся на украинской земле.

Недавно российские террористы заняли в Марьинке участок, где на стене одного из уничтоженных зданий обнаружили надпись "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Батайск". Рядом с надписью были найдены девять трупов, среди которых был и Рудаков.

Именно кирпич с этой надписью российские пропагандисты представили родственникам погибшего вместо сына. Пообещали также новую квартиру – во что, зная лживость российских властей, не верится. Пользователи не упустили возможности высмеять как ситуацию, так и россиян.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине был ликвидирован боевик, "прославившийся" издевательствами над украинскими военными во времена АТО.

Также мы сообщали, что недавно в Украине был уничтожен "легендарный" российский командир, который любил ходить на шоу к скабеевой. Он был высокопоставленным офицером — комбригом командиром 123-й мотострелковой бригады России. Его смерть признали и топ-пропагандисты из российских телеканалов, а в его честь даже выпустили видеоролик.