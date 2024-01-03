Боевики ХАМАС заявили о заморозке переговоров с Израилем: в чем причина

Израиль не предупредил об операции американских союзников

В пригороде Бейрута Даахе (Ливан), который контролируется группировкой "Хезболла" прогремел мощнейший взрыв, в ходе которого погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. После его гибели ХАМАС объявил о заморозке переговоров с Израилем.

"Мы проинформировали братьев в Катаре и Египте о заморозке переговоров", — сообщил палестинский источник на условиях анонимности агентству Xinhua.

Катар и Египет выступают посредниками в прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Источник добавил, что несколько помощников аль-Арури также были убиты в результате атаки на офис ХАМАС в южном пригороде Бейрута.

Ливанская террористическая группировка "Хезболла" заявила, что это нападение является серьезным посягательством на ливанский народ, безопасность и суверенитет. Террористы грозят "ответом и наказанием".

В Израиле сообщили, что страна находится в состоянии повышенной готовности "значительного возмездия" со стороны ХАМАСа или "Хезболлы". Там не исключают запуска террористами высокоточного оружия по израильским городам.

"ЦАХАЛ (Силы обороны Израиля) находятся в очень высоком состоянии готовности на всех аренах, как в обороне, так и в нападении. Мы хорошо подготовлены к любому сценарию", — заявил официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари во время брифинга для журналистов.

В последние недели израильские официальные лица заявляли, что будут ликвидировать лидеров ХАМАС на палестинских территориях и за их пределами. В частности речь шла и об аль-Арури, которого Израиль обвинил в прямой ответственности за нападение на юг Израиля 7 октября.

Аль-Арури стал вторым номером в высшем руководстве ХАМАС в 2017 году. 57-летний террорист считался одним из выдающихся лидеров ХАМАСа, онн находился в заключении в Израиле более 18 лет и был депортирован израильскими властями с палестинских территорий после своего последнего освобождения в 2010 году. В том же году он был избран членом политбюро ХАМАС.

Израиль не уведомил США заранее об ударе в Бейруте, в результате которого были убиты Салех аль-Арури и несколько других членов правящей в Газе террористической группировки, пишет Times of Israel, ссылаясь на двух американских чиновников. Израильский чиновник подтвердил, что Израиль не предупредил США и не уведомил администрацию президента Джо Байдена, пока атака продолжалась.

Как сообщал "Телеграф", армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала операции в секторе Газа после нападения террористов ХАМАС задержала более 2550 человек. Все они находились в розыске.